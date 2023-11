Torcida do Fluminense prepara mosaico para festa contra São Paulo

O Maracanã receberá, na noite desta quarta-feira (22), um duelo de tricolores campeões em 2023. O campeão da Conmebol Libertadores, Fluminense, recebeu o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, em duelo atrasado pela pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda comemorando o título inédito da Conmebol Libertadores, a torcida do Fluzão prepara uma grande festa para o duelo entre tricolores. Além da troca de faixas de campeões, a partida contará com show pré-jogo e mosaico da torcida carioca.

Figura 3D da torcida do Flu para a festa de logo mais. Foto: Pedro Cunha/Vavel Brasil

A expectativa é de que mais de 50 mil torcedores estjam presentes no Maracanã para ceebrar as conquistas de Fluminense e São Paulo em 2023.

A partida também será marcante por dois motivos. O Tricolor carioca irá estrear o patch de campeão da América diante dos paulistas. O patch ficará no peito do uniforme, com cor dourada e letras brancas, trazendo a palavra "Campeão". O uso do patch é uma tradição entre os clubes que conquistam a Libertadores.

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você confere tudo deste clássico nacional no Tempo Real da Vavel Brasil!