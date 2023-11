Diniz lamenta derrota da Seleção e diz: "Resultado bastante injusto"

O Brasil foi derrotado em casa pela primeira vez na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O revés por 1 a 0 para a Argentina no Maracanã também marca a terceira derrota consecutiva da Seleção Brasileira, que faz campanha ruim rumo ao Mundial de 2026.

Fala Diniz!

Após a partida, o técnico Fernando Diniz comentou e avaliou a partida brasileira e a crise vivida no time Canarinho.

"Jogo de dois times tradicionais, muito fortes, embora a gente teve um número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer, a única que teve foi no escanteio, a gente errou na marcação e o Otamendi conseguiu fazer o gol. Tivemos quase também chances em muitos contra-ataques meio claros para acertar o último passe e poder finalizar. Estivemos muito mais perto da vitória do que a Argentina. Achei o resultado bastante injusto", avaliou Diniz.

Para o comandante, a atuação da Seleção Brasileira, que deixou o campo vaiada, na derrota diante da Argentina foi uma das melhores sob seu comando.

"Difícil falar o melhor. Contra a Bolívia o time foi muito bem. Mas, se considerar a rivalidade, a Argentina, por vir num momento de muita confiança e ser o último campeão do mundo, há menos de um ano. A gente com o time muito mexido. Se considerar todas as variáveis que interferiram nesse jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores".

Por fim, Fernando Diniz também dissertou sobre a ineficiência ofensiva do Brasil na partida desta noite.

"Acho que talvez eficiente seja o número de oportunidades ou de lances para a gente matar e não matou. Os lances mais claros nesse sentido, acho que sim. Tivemos chances, bola na trave, escanteios perigosos, a gente estava levando perigo hoje na bola parada; teve a bola determinante no segundo tempo, porque teve a jogada do Gabriel Jesus com o Martinelli, mas infelizmente a bola não entrou. Quero ressaltar o comprometimento dos jogadores, a construção do time, hoje foi um jogo que você vê muita coisa de construção coletiva. É difícil você pegar um time, ainda mais mexendo muito na equipe, e conseguir ter a coesão que o time mostrou hoje".

"Então, se a gente conseguir relativizar os jogadores que jogaram, a idade do time, o adversário que a gente enfrentou, acho que teve muito conteúdo em todos os sentidos. Na parte mental, como na parte tática, como na parte física. Os jogadores foram impecáveis na entrega, na questão da marcação, que teve muito erro, erros excessivos contra a Colômbia. Em cinco dias, fizemos uma correção muito grande. Enfim, o resultado, às vezes, não explica o que aconteceu no jogo, como no caso de hoje. Ao mesmo tempo, tem que procurar nas próximas ocasiões vencer para poder confirmar o desempenho", finalizou.