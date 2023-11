Argentina vence Brasil em jogo marcado por confusão no Maracanã

Em clássico disputado para 67 mil pessoas no Maracanã nesta terça-feira (21), a Argentina superou a Seleção Brasileira por 1 a 0 com gol marcado por Otamendi no segundo tempo. O jogo ficou marcado por momentos de violência antes da partida com confusão entre torcedores.

Primeiro tempo com muita tensão e pouca emoção

Fernando Diniz optou por manter a característica ofensiva e confirmou a provável escalação com formação tática 4-2-4, enquanto a Argentina veio com mudanças pensadas principalmente em maior preenchimento do meio-campo.

A etapa inicial começou muito quente com a Seleção Brasileira marcando muito forte enquanto os argentinos controlavam mais a posse de bola, mas a equipe de Fernando Diniz exagerou na quantidade de faltas, rendendo três cartões amarelos em poucos minutos.

Em 25 minutos de primeiro tempo, o Brasil cometeu 11 faltas ao todo. No entanto, a equipe de Diniz conseguiu controlar mais os nervos na sequência e conseguiu ditar o ritmo ofensivo da partida, contando também com muitos erros técnicos de jogadores como De Paul e Enzo Fernández.

Aos 37' em cobrança de falta frontal, Raphinha chutou colocado de canhota e a bola desviou na barreira saindo por cima do gol com muito perigo. Antes do intervalo, o ponta-direita cobrou escanteio e Dibu Martinez afastou no soco. No rebote, Gabriel Martinelli dominou e finalizou no canto esquerdo, mas Romero salvou em cima da linha.

Apesar das tentativas de chegar ao gol, o jogo ficou muito travado no meio-campo e nas faltas cometidas, dando a sensação que o clima tenso do pré-jogo interferiu no comportamento das seleções em termos de concentração.

Otamendi define a vitória para os argentinos e Brasil se complica

A Seleção Brasileira voltou tentando aplicar a mesma intensidade no segundo tempo. Aos 9', Bruno Guimarães acertou lançamento sensacional para Raphinha dominar pelo lado esquerdo e tirar de Acuña, mas o chute desequilibrado saiu em cima do goleiro Martínez.

Três minutos depois, Gabirel Jesus se livrou muito bem da marcação de Romero e carregou em velocidade na diagonal, dividindo com Acuña na tentativa do drible. Na sobra, Gabriel Martinelli chutou rasteiro e exigiu grande defesa de Martínez. Porém, no melhor momento da Seleção Brasileira durante o jogo inteiro, a Argentina conseguiu abrir o placar.

Aos 17', Lo Celso cobrou escanteio aberto pela esquerda e Otamendi fez a leitura correta do lance, escapando da marcação de André e Gabriel Magalhães para subir no meio da área e testar firme no ângulo direito para vencer o goleiro Alisson. Os argentinos quase ampliaram na sequência, quando Lo Celso cobrou falta da intermediária e Raphinha mandou na rede pelo lado de fora no corte.

Precisando reverter o resultado, Fernando Diniz apostou nas entradas de Joelinton, Douglas Luiz, Raphael Veiga e principalmente Endrick, ovacionado pela torcida brasileira no Maracanã desde o momento em que deixou o banco de reservas. Contudo, a situação do Brasil ficou muito difícil aos 36', depois que Joelinton deixou o braço em cima de De Paul no meio-campo e foi expulso com cartão vermelho direto.

A Seleção Brasileira tentou ocupar o campo ofensivo na reta final para buscar o empate com um jogador a menos, mas a única jogada de perigo veio aos 50', quando Douglas Luiz finalizou de canhota da intermediária sem força na bola, facilitando a defesa de Dibu Martínez.

Tabela

Com a vitória, a Argentina retomou a liderança das Eliminatórias com 15 pontos em seis jogos. Enquanto isso, o Brasil fechou o ano com apenas sete pontos conquistados, em 6º lugar.

Incidentes no Maracanã

Antes do apito inicial tivemos cenas lamentáveis no Maracanã com uma briga generalizada entre torcedores argentinos e brasileiros no Setor Sul, atrás de um dos gols. A confusão ocorreu depois que a torcida brasileira vaiou o hino da Argentina.

Não havia separação entre as torcidas no momento da separação das torcidas, facilitando o entrevero entre os torcedores por mais de três minutos até a chegada da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que reagiu com muita violência contra os torcedores argentinos nas arquibancadas.

Durante a partida, segundo informações divulgadas inicialmente pelo site "GE", uma torcedora argentina foi presa por crime de racismo no intervalo.