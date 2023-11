Criciúma encara Botafogo-SP podendo garantir retorno à Série A

Criciúma e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (18), às 17h, no estádio Heriberto Hülse em partida válida pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2023.

O Tigre almeja garantir sua vaga na Série A do ano que vem, para isso, precisa vencer e contar com um tropeço de Sport, Atlético-GO ou Juventude. Já a equipe tricolor não possui mais pretensões além de ficar em uma melhor colocação possível, isso por que não existe possibilidades matemáticas de rebaixamento nem de acesso para o time de Ribeirão Preto.

Perto do objetivo

O Criciúma já vem de quatro partidas seguidas sem perder e, em jogo decisivo pelo objetivo do acesso, terá casa cheia, já que todos os ingressos para a partida já foram vendidos. Na última rodada empatou com o Guarani fora de casa, em jogo direto pela briga do acesso, que como já falamos, pode se concretizar nessa rodada.

Para o confronto contra o Botafogo-SP, Cristovam deve entrar na lateral direita, já que Jonathan está suspenso, além do mais o volante Arilson também é dúvida.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Walisson Maia, Marcelo Hermes; Barreto, Arilson, Fellipe Mateus e Claudinho; Hygor e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

Como chega o Botafogo-SP

O Botafogo chega com um técnico novo. O interino José Leão será o comandante da equipe tricolor até o fim do campeonato, já que Marcelo Chamusca aceitou nessa semana uma proposta do Al Faisaly, da segunda divisão dá Arábia Saudita.

Mesmo cumprindo apenas tabela no torneio, a equipe terá os retornos de Ericson e Tárik, que estavam fora por lesão, além do meia Lucas Cardoso, que cumpriu suspensão na última rodada, onde a equipe tricolor sofreu o revés de 2 a 0 perante a Chapecoense, também em Santa Catarina. Em contrapartida, Patrick Brey e Lucas Dias estão fora do confronto.

Provável escalação do Botafogo-SP: Matheus Albino; Luis Felipe, Diogo Silva, Márcio Silva; Vidal, Carlos Manuel, Mantuan e Pedro Henrique; Madruga, Toró e Osman. Técnico: José Leão.

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)