Executivo do Criciúma, Alex Brasil vibra com acesso, mas garante: "Ano ainda não acabou"

Quem acompanhou as últimas temporadas do Criciúma não imaginava o desfecho que 2023 traria. No ano passado, o time jogou a segunda divisão do estado, após ser rebaixado em 2021, subiu, mas terminou a Série B nacional apenas na oitava colocação.

Neste ano? Título Estadual após 10 anos de jejum e acesso à Série A, que não disputava desde 2014. E se há um homem feliz nessa temporada, ele se chama Alex Brasil.

Anunciado como executivo de futebol do clube em novembro de 2022, Alex participou dessa que pode ser definida como a "retomada" do Criciúma às glórias das quais sempre esteve acostumado. Trouxe nomes importantes, auxiliou na gestão do vestiário e, principalmente, na manutenção da esperança do time na reta final do Brasileiro.

"Já disputei a Série B várias vezes na minha carreira, e sempre digo que é um campeonato diferente de todos. Você precisa montar um elenco que saiba disputar essa competição, com viagens longas, jogos próximos, campos difíceis... E, neste ano, o campeonato foi um dos mais equilibrados da história. Até agora, às vésperas da última rodada, só 4 pontos separam o quarto colocado do décimo", analisou Alex, que completou:

"Ter garantido o acesso nesta temporada é como um título, pela dificuldade desse campeonato. E o Criciúma foi regular durante toda a competição e, principalmente, na reta final, com uma arrancada impressionante. O elenco e a comissão merecem demais essa conquista".

Alex é um entendedor no assunto "acessos". Em 2014, subiu da Série D para a C com o Londrina, e ampliou o feito, da C para a B, com o clube em 2015. Agora, com o Criciúma, marca sua primeira chegada à elite. Mas a história, nesse momento, passa a ser outra, como o próprio Alex explica:

"Agora é outro mundo. A Série A não é brincadeira".

Se depender da experiência de Alex, porém, o Criciúma já tem um bom caminho percorrido. O executivo possui em seu currículo passagens por clubes como o Parma, da Itália, como scout técnico, Paraná, Londrina, Caxias, Paysandu, Coritiba, Ponte Preta, Vitória e Confiança, como executivo, e até mesmo uma atuação em Portugal, no Portimonense, como diretor de futebol entre 2018 e 2019.

E foi esse histórico que ajudou Alex na montagem do elenco do Criciúma para esse ano. Com bom relacionamento nos mais diversos clubes do país, pode trazer nomes como o ítalo-brasileiro Éder, o ex-Flamengo Felipe Vizeu, e a renovação do empréstimo do volante Rômulo, com o Portimonense.

"O clube já tinha uma ótima base, tanto com alguns atletas que acessaram da Série C para a B em 2021, quanto dos que fizeram uma boa temporada em 2022. Mas sabíamos que, para subir, precisávamos de ainda mais apoio, de nomes experientes e que soubessem encarar essa reta final com tranquilidade. Acho que esse foi um dos pontos mais importantes do nosso trabalho" - disse Alex, que finalizou:

"Mas o ano ainda não acabou. Vamos em busca do vice-campeonato, que é uma marca importante, comemorar, e voltar ao trabalho. O planejamento para 2024 já começa hoje, e não temos tempo a perder".