Criciúma vence Ituano e retoma liderança da Série B

Na tarde deste sábado (6), Criciúma e Ituano se enfrentaram no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O Confronto foi válido pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em seus domínios, o Cricipuma se impôs durante todo tempo, e transformou o empenho numa vitória por 2 a 1, com gols de Arilson e Eder. Eduardo Person descontou para os paulistas.

Pressão do Tigre

Jogando eu seus domínios, o Criciúma tomou a iniciatina nas ações ofensivas do duelo. Aos 9, Arilson lançou Felipe Vizeu dentro da área e o atacante finalizou forte com a perna esquerda, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

O Tigre continuou na mesma pegada, pressionando. Aos 13, Rômulo cruzou para a entrada da área, a bola passou por Eder e ficou com Fellipe Mateus, que finalizou com perigo para o gol. A bola passou por cima do gol defendido por Jefferson.

Aos 23, mais uma chegada dos catarinenses. Fellipe Mateus cobrou escanteio na cabeça de Arilson, que testou para o chão, a bola quicou e passou por cima do travessão de Jefferson.

Na espera de um contra-ataque, o Ituano não conseguia encontrar espaços para sair em velocidade e criar oportunidades. Assim, passou praticamente todo o primeiro tempo se defendendo.

Quando o relógio marcava 40 minutos, as redes do Heriberto Hülse balançaram à favor do Tigre. Crystopher lançou Fellipe Mateus nas costas da defesa, o camisa 7 entrou na área e driblou o goleiro, mas Jefferson tocou na bola e ela sobrou para o próprio Crystopher dentro da área finalizar para o gol. Porém, foi marcado o impedimento de Fellipe Mateus.

Já aos 45 os catarinenses tiveram mais um gol anulado. Crystopher encontrou Felipe Vizeu na área e o camisa 9 tocou para o lado, onde Rômulo, sozinho, só precisou empurrar para dentro do gol. Entretanto, mais uma vez, foi o marcado o impedimento. Desta forma, a primeira etapa se encerrou com o placar em branco.

Jogo movimentado

Se os 45 minutos iniciais não tiveram alteração no marcador, o segundo tempo já começou totalmente diferente, Aos 3 minutos, Fellipe Mateus cobrou escanteio em jogada ensaiada para Arilson, que saiu da marcação e foi para a marca da cal, o volante apenas precisou testar de cabeça para vencer Jefferson Paulino e colocar o Criciúma na frente.

Pouco tempo depois, aos 9, mais um. Fellipe Mateus encontrou Eder dentro da área e o atacante tocou na saída de Jefferson para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Sem baixar o ritmo, os catarinenses continuavam criando chances e levando perigo. Aos 13, Fellipe Mateus foi lançado em contra-ataque, avançou até a entrada da área e finalizou cruzado para a boa defesa do goleiro Jefferson.

E se o Ituano mal conseguia sair do campo de defesa, quando avançou foi fatal. Quando o relógio já marcava 21 minutos, Marthã cruzou na área, Rodrigo tirou parcialmente para a entrada da área e Eduardo Person pegou de primeira para fazer um golaço. A bola desvia no zagueiro e complicou o goleiro Gustavo.

A partir daí, o Criciúma passou a adotar maior cautela para segurar o resultado, e conseguiu abaixar os ânimos e pretensões do adversário, assegurando a vitória por 2 a 1.

Classificação e próximos jogos

Com o resultado, o Criciúma retomou a liderança da competição, com 13 pontos. A equipe volta à campo na próxima sexta (12), ás 19h, quando visita o Vila Nova.

Já o Ituano ocupa a 8ª posição, com 6 pontos. Os paulistas tem como próximo desafio receber a equipe do Sport na segunda-feira (15), às 20h.