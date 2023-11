Palmeiras tem interesse em contratar Rafael Borré

Visando encontrar reforços para a próxima temporada, o Palmeiras voltou a demonstrar interesse na contratação do jogador colombiano Rafael Borré. O atacante está emprestado ao Werder Bremen da Alemanha até junho de 2024, e após o fim do vínculo, o Verdão teria caminho livre para assinar com o jogador.

O Eintracht Frankfurt deve pedir cerca de € 9 milhões (R$ 49 milhões na cotação atual) pela liberação do atleta. Antes, o Palmeiras já havia se mobilizado para buscar a contratação do atacante, mas não estava disposto a desembolsar tal valor de seus cofres. Contudo, a Presidente Leila Pereira afirmou uma postura diferente do Alviverde no mercado de transferências para a próxima temporada, e certamente deve investir em novas contratações de peso.

Nas últimas semanas, o Verdão tem ganhado destaque nos noticiários da Alemanha, o portal Frankfurt Rundschau divulgou detalhes da situação de Borré, que chamou a atenção dos palmeirenses. O portal detalha que o Palmeiras é um dos fortes concorrentes para concluir a compra do jogador, exaltando que a equipe paulista se trata de um dos clubes mais solventes da América do Sul, devido a sua grandeza, seus patrocínios e suas inúmeras vendas de jovens jogadores para times da Europa.

Números do atacante

O atleta já é um desejo antigo de Abel Ferreira, e priorizando melhorar a parte ofensiva do time, o Palmeiras se mantém empolgado com a possível compra do jogador. Na atual temporada, Rafael Borré disputou oito partidas, todas pela Bundesliga.

Ele esteve em campo por 433 minutos e nesse período somou três gols. Também convocado para representar seu país, o atacante atuou em seis jogos da seleção colombiana pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, somando 430 minutos em campo e marcando dois gols, um deles, inclusive, foi marcado na última partida da Colômbia contra o Paraguai, garantindo a vitória do seu país por 1 a 0.