Com gol de pênalti, Colômbia vence Paraguai e mantém invencibilidade nas Eliminatórias

Nesta terça-feira (21), a Colômbia enfrentou o Paraguai fora de casa, em jogo que marcou a 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo 2026. O único gol da partida foi marcado por Rafael Borré, em cobrança de pênalti. Resultando na vitória por 1 a 0 da seleção Colombiana e garantindo sua invencibilidade no torneio.

Gol no começo e domínio visitante

Logo aos 10 minutos de jogo, o zagueiro Paraguaio Omar Alderete cometeu pênalti com um toque de mão dentro da área. Rafael Borré se dispôs a bater e estufou as redes, inaugurando o placar para o país visitante.

Com a vantagem a seu favor, a Colômbia se manteve confortável na partida e passou a ditar as ações do jogo, criando as melhores oportunidades da primeira etapa. Aos 34 minutos, Borré teve outra chance clara de gol, de frente ao goleiro, finalizou para fora tirando tinta da trave direita. Apenas oito minutos depois, o camisa dez James Rodriguez finalizou de longe e acertou a trave do goleiro Coronel. Dessa forma, o Paraguaio se mostrou perdido ofensivamente e pouco assustou o goleiro colombiano.

Colômbia controla o jogo e segura pressão nos minutos finais

No segundo tempo, a Colômbia continuou tomando conta do jogo e demonstrava estar cada vez mais perto de ampliar o marcador. Aos 11 minutos da etapa final, James Rodriguez fez o cruzamento rasteiro deixando Luis Diaz em perfeitas condições para marcar, mas, o goleiro paraguaio Coronel brilhou e executou uma grandiosa defesa.

Mesmo melhor no jogo, a Colômbia foi diminuindo seu ritmo ao decorrer do jogo, o que começou a dar espaço para que o Paraguai pudesse ensaiar uma possível pressão nos minutos finais. Como consequência, o time da casa conseguiu criar oportunidades e obrigou o goleiro Vargas a fazer pelo menos duas boas defesas. Aos 40 minutos, em bola alçada na área, o atacante Óscar Cardozo finalizou bem e viu Cristian Borja conseguir evitar o gol salvando a bola em cima da linha.

Próximos compromissos

Com o resultado, a seleção colombiana alcança a terceira posição da competição, enquanto os paraguaios amargam o sétimo lugar. O próximo compromisso do Paraguai será diante do Uruguai, somente no dia 5 de setembro do ano que vem. Já a Colômbia, entra em campoainda este ano, contra o México, no dia 12 de dezembro, em um amistoso entre as seleções.