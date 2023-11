Contra tabu de quatro anos, Palmeiras visita o Fortaleza pelo Brasileirão

Líder, o Palmeiras não sabe o que é vencer o Fortaleza fora de seus domínios desde 2019. O Leão é o próximo adversário do Alviverde, em 26/11, no Castelão, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No último triunfo alviverde em domínios tricolores, a equipe paulista, então comandada por Mano Menezes, bateu o tricolor pelo placar de 1x0. Na oportunidade, Willian Bigode foi quem marcou o solitário gol palmeirense.

De lá para cá, pelo Brasileirão, três duelos foram travados por Palmeiras e Fortaleza nos gramados do Castelão; nessa contagem, são dois triunfos leoninos (2x0, em 2020; e 1x0, em 2021) e um empate (0x0, em 2022).

Mesmo tendo avançado de fase na Copa do Brasil de 2023, o Verdão, após o 3x1 no jogo de ida, em São Paulo, foi novamente derrotado pelos comandados de Juan Pablo Vojvoda, no nordeste. Àquela altura, o 1x0 para o time da casa, com gol de Lucero, não foi suficiente para evitar a eliminação para o Palestra.

Instigando a esperança palestrina, o Fortaleza vem de maus resultados no Nacional. Pela Série A, os três pontos não vêm há 9 rodadas - desde 08/10, na vitória por 3x2 ante o lanterna América-MG. Nesse período, o Leão ainda amargou o vice-campeonato da Copa Sul-Americana, vencida pela LDU, do Equador.

Segundo o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), seriam necessários mais 4 pontos ao tricolor para, enfim, sair dos atuais 43, rumar aos 47 e escapar da degola. Faltando quatro rodadas para o fim da competição, o Leão precisaria de, ao menos, uma vitória e um empate (ou, claro, quatro empates) para espantar o fantasma da Série B.

Tendo como referência o mesmo departamento da UFMG, a pontuação necessária para o título brasileiro seria de 74 pontos; atingido esse número, as chances de levantar o troféu chegam a 99%. Na briga direta pelo torneio, o Palmeiras, líder com 62 pontos, obedecendo aos cálculos, precisaria vencer todas as quatro partidas - Fortaleza (F), América-MG (C), Fluminense (C) e Cruzeiro (F) - que lhe faltam para erguer seu 12º caneco.

Para o jogo do próximo domingo, o atual campeão brasileiro pode contar com duas baixas: Piquerez, com uma lesão na coxa direita, e Luan, com um edema na coxa esquerda. O técnico Abel Ferreira já tem como desfalques certos o meio-campista Gabriel Menino e o ponta Dudu, ambos operados e em recuperação no departamento médico.

Por outro lado, o Leão tem, apenas, ausências há muito sabidas pelo torcedor: Zanocello e Hércules, no DM, e Tobias, em etapa de transição física, são as únicas faltas no plantel de Vojvoda.