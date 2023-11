Tiago Nunes estreia pelo Botafogo e avalia atuação: “Jogo difícil”

Em duelo disputado na Arena Castelão, o Botafogo buscou e conseguiu o empate no segundo tempo, com gol de Danilo Barbosa. Com isso, a equipe alvinegra conquistou um ponto para somar na tabela.

A partida que terminou empatada pelo placar de 2 a 2 marcou o início de trabalho de Tiago Nunes, o novo treinador do Botafogo.

Após o término do confronto, o técnico disse: “Foi um jogo difícil. A equipe adversária não chegou à uma final de Sul-americana atoa.”

O comandante do Fogão ainda concluiu sobre a partida:

”A nossa intenção era a busca pela vitória, viemos para isso. O que fica de mais positivo para nós foi o poder de reação da nossa equipe na primeira parte, pelos gols. Esse pode de reação, principalmente no segundo gol marcado. Já no segundo tempo, acho que tivemos um controle maior nas ações, quem entrou foi muito bem. Nós fomos, algumas vezes, previsíveis nos passes. No final das contas, esse empate foi justo pelo o que as equipes conseguiram desenvolver na partida.”

No final da coletiva de imprensa, Tiago falou sobre a sequência do campeonato:

”Meu papel é ser objetivo com as informações, pegar o vídeo, avaliar com calma, selecionar as imagens que a gente quer evoluir. Nós temos que recuperarmos os jogadores e mostrarmos que mesmo na dificuldade a gente teve momentos bons. É pegar esses recortes bons e construir para o jogo de domingo.''

Com esse jogo, o Botafogo não tem mais jogos atrasados a serem cumpridos, ou seja, o Palmeiras só depende dele mesmo para ser campeão nacional, visto que está na frente com um ponto a mais e a quantidade iguais de partidas jogadas.

Na continuação do Brasileirão, o alvinegro carioca encara o Santos, no Nilton Santos, em jogo válido pela 35ª rodada da competição. O próximo embate será jogado no domingo (26), às 16h (horário de Brasília). Nesse contexto da classificação, essa próxima partida é derradeira, caso o Botafogo queira seguir na briga pelo título e continuar perto do atual líder, o Palmeiras.