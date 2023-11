Tiago Nunes é anunciado como novo técnico do Botafogo

Nesta quinta-feira (16), Tiago Nunes foi anunciado como o novo técnico do Botafogo através das redes sociais do clube. Nunes chega como o quinto técnico da temporada do Glorioso e substitui Lucio Flavio, interino do clube demitido nas últimas rodadas do campeonato. O intuito da SAF é que o treinador fique no comando para os últimos jogos restante do brasileirão 2023 em busca do título do Campeonato Brasileiro.

Além de Tiago, chegam o auxiliar Evandro Fornari, o analista de desempenho Jussãn Lara e o preparador físico Edy Carlos Soares para compor a comissão técnica.

O técnico foi recepcionado por John Textor, dono da SAF e agradeceu a Tiago pela vinda ao Botafogo e presenteou-o com a camisa 7 Alvinegra.

‘’Treinador, muito obrigado por fazer parte desse projeto. Você está vindo num grande momento da história do Botafogo. Fizemos o nosso melhor para que você possa seguir em frente e acreditamos em você. Obrigado por vir.’’ , afirmou Textor.

Como técnico, Tiago Nunes agradeceu e deu suas primeiras palavras como técnico do Botafogo.

“Muito obrigado por essa oportunidade. Estou feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui, Muito obrigado por essa recepção. Espero que a gente possa fazer um grande trabalho à frente desse gigante do futebol brasileiro e representar muito bem nossa torcida, os apoiadores e as pessoas que amam esse clube.” , disse o Técnico.

O treinador que estava no Sporting Cristal, do Peru, assinou o contrato com o Botafogo até o fim de 2025.

Tiago Nunes Carreira de

Como técnico, o gaúcho conquistou dois títulos com o Grêmio e quatro com o Athletico-PR, incluindo uma Copa do Brasil e uma Conmebol Sul-Americana. Além disso, teve passagens por Sport Clube São Paulo (RS), Ferroviária, Veranópolis, Corinthians e Ceará, além do Sporting Cristal, seu último trabalho.

Próximos compromissos do Botafogo

O técnico já comandou a equipe no treino da última quarta-feira (15), no CT do Espaço Lonier. À beira de campo, o primeiro compromisso do gaúcho é contra o Fortaleza, no Castelão, dia 23 às 19h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro..