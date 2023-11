Botafogo e Palmeiras se enfrentam em briga direta pelo título no Brasileirão

Botafogo e Palmeiras fazem na próxima quarta feira (01), um dos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro 2023, o jogo acontece no estádio Nilton Santos às 21h30. Enquanto o líder alvinegro quer se distanciar de vez do Alviverde, o Palmeiras ainda sonha com o título, e uma vitória seria fundamental para a busca do 12º campeonato.

Como chega o Botafogo

Na última rodada, o Botafogo perdeu para o Cuiabá por 1 a 0 com gol de Isidro Pitta, que causou polêmica, por um possível toque de mão do atacante não marcado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. Além do mais, foi apenas as segunda derrota do clube alvinegro como mandante.

Para o jogo contra o vice líder, o Botafogo terá a volta do atacante Victor Sá, que cumpriu suspensão na ultima rodada, Diego Costa também pode aparecer no banco de reservas. Além disso, Diego Hernandez e Matheus Nascimento continuam sendo desfalques por estarem no disputando os Jogos Pan-Americanos por Uruguai e Brasil, respectivamente. Patrick de Paula e Rafael seguem fora por lesão.

Como chega o Palmeiras

Já o Palmeiras, vem de vitória contra o Bahia, jogando no Allianz Parque, o clube alviverde superou o rival por 1 a 0 com gol de Raphael Veiga, a partida foi marcada pelo amplo domínio do mandante, enquanto o Verdão teve nove finalizações ao gol de Marcos Felipe, sofreu perigo apenas uma única vez.

Para o confronto, a equipe terá a volta do meia Zé Rafael que cumpriu suspensão contra o Bahia, no mais, a dupla Endrick e Breno Lopes devem continuar como titulares. Atuesta, Dudu e Gabriel Menino continuam se recuperando no departamento médico.

Ficha técnica

Botafogo x Palmeiras

Local: Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1 de novembro de 2023, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Prováveis escalações

Botafogo - Técnico: Lucio Flávio

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Palmeiras - Técnico: Abel Ferreira

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Endrick e Breno Lopes.