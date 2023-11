Yago Pikachu lamenta o empate do Fortaleza diante do Botafogo

Um dos marcadores no empate em 2 a 2 entre Fortaleza e Botafogo, Yago Pikachu lamentou bastante o resultado final. Num duelo muito equilibrado, nenhuma das duas equipes prevaleceu, com a partida terminando em empate.

Para Yago Pikachu, o empate não veio por falta de ambição do time do Fortaleza: "Em nenhum momento eu acho que a equipe achou que o jogo estava ganho, porque um jogo muito difícil, um adversário que tem seus objetivos como a gente no momento".

O ala também falou um pouco sobre a estratégia do time: "Conseguimos sempre estar a frente do placar, estratégia, acho que foi muito bem executada, principalmente no primeiro tempo. A gente deu a bola pro adversário e explorou os contra-ataques".

Sobre os gols sofridos, o ala lamentou bastante os dois tentos botafoguenses: "Infelicidade o primeiro gol deles, o segundo sim uma falta de atenção, porque a gente sabia que eles são fortes na bola parada e a gente trabalhou esses dias muito para que a gente não cometesse, não desse essa oportunidade pro adversário e uma felicidade deles também, souberam aproveitar", afirmou.

Como fica a tabela?

Pikachu e o Fortaleza retornam a campo no domingo (26) diante do Palmeiras, em confronto que, assim como o de hoje, importa tanto na disputa pelo título, quanto na briga contra o rebaixamento.

Com o resultado de hoje, Fortaleza chega aos 44 pontos e fica na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Numa eventual vitória contra o Palmeiras, vão a 47 e se distanciam consideravelmente do risco de rebaixamento.