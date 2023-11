Fortaleza e Botafogo se enfrentam tentando reencontrar o caminho da vitória

Nesta quinta feira (23), Fortaleza e Botafogo se enfrentam no Castelão, às 19h. O jogo é válido pela, atrasada, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Leão não vive uma boa fase na temporada, já são nove jogos sem vencer. No Brasileirão somam seis rodadas sem conseguir os três pontos, sendo seis derrotas e um empate. Nesse intervalo o time de Vojvoda ainda foi vice-campeão da Sudamericana para a LDU nos pênaltis. Na tabela, o Fortaleza vem perdendo posições e já se encontra na 12° posição com 42 pontos, apenas quatro do primeiro time no Z-4.

A Estrela Solitária também não vem bem no campeonato. A equipe que mais tinha vencido no campeonato, já está a cinco jogos sem conseguir os três pontos. Na última rodada o time empatou com o Bragantino e viu o Palmeiras ultrapassar e roubar a liderança, o Botafogo era líder fazia 30 rodadas. Agora tenta voltar a liderança ganhando seu jogo atrasado e voltando a primeira colocação com um ponto de vantagem. Para tentar mudar o ar do elenco, Tiago Nunes faz sua estreia a beira do campo neste jogo.

Para se afastar do Z-4

O time de Vojvoda não tem suspensos para a partida de hoje, então o técnico pode colocar em campo o que tem de melhor. Porém, não poderá com quatro jogadores que estão no DM, eles são, Hércules, Zanocello e Amorim. O Tricolor do Pici agora conta com o apoio de seu torcedor para conseguir retomar o caminho das vitórias.

Provável escalação: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero.

Para retomar a confiança

O novo técnico não deve alterar o time que vem jogando. Nos últimos treinos Tiago Nunes focou em aumentar a intensidade do elenco e tentar retomar a confiança dos jogadores. Depois de alguns jogos com vários suspensos, a equipe não conta com todos. Apenas Patrick de Paula e Rafael estão fora por conta de lesões. A única dúvida fica por Tiquinho Soares que sofreu uma entorse no tornozelo na última rodada.

Provável escalação: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo, Victor Sá; Tiquinho Soares (Diego Costa).

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistente 1: Kléber Lúcio Gil

Assistente 2: Thiago Americano Labes

VAR: Rodolpho Toski Marques