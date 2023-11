Em jogo decisivo, Fortaleza e Botafogo ficam no empate na Arena Castelão

Na noite desta quinta-feira (23), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro que estava atrasada, Fortaleza e Botafogo empataram em 2 a 2 na Arena Castelão e levaram um ponto cada para sequência da competição.

Domínio nordestino

A partida começou com o Fogão pressionando e quase abriu o placar com Eduardo cobrando uma falta direta para o gol. O time mandante também tentou pressionar no ataque e aos oito minutos com Calebe cruzando na segunda trave e Yago Pikachu completando para o fundo do gol.

O Leão do Pici dominou o jogo até os 19 minutos, em que o Botafogo empatou com um gol contra bizarro de Britez. Tiquinho Soares escorou de cabeça e o zagueiro cabeceou para o próprio gol. Com isso os visitantes se animaram e quase viraram a partida com Adryelson que mandou na trave.

Após sofrer minutos turbulentos, o Fortaleza voltou a dominar em campo e Yago Pikachu e Lucero perderam grandes oportunidades na grande área. Mas aos 40 minutos, Calebe cruzou na segunda trave e Guilherme apareceu sozinho para estufar a rede. Assim indo para o intervalo vencendo por 2 a 1.

Tudo igual

A segunda etapa começou morna, o Fortaleza se fechou e impediu fortes chegadas do adversário. Marlon Freitas ainda conseguiu encontrar um cabeceio no alto, mas mandou pela linha de fundo.

Depois de poucas chances criadas, a equipe alvinegra conseguiu um escanteio, na cobrança de Eduardo, o volante Danilo Fernandes ganhou no alto e cabeceou, João Ricardo encostou na bola, mas não evitou o gol de empate.

Os nordestinos se lançaram ao ataque com Marinho e Yago Pikachu que perderam outras grandes chances em contra-ataques e o jogo ficou no empate de 2 a 2 com um ponto para cada clube.

Situação na tabela

Com empate, o Fortaleza subiu para 11º lugar com 44 pontos. Já o Botafogo continua na vice-liderança do torneio com 61 pontos.

Próximos compromissos

O Fortaleza volta a campo no domingo (26), contra o Palmeiras na Arena Castelão, às 18h30. Por outro lado o Botafogo encara o Santos em casa no mesmo domingo, às 16h.