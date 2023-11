Rafael Thyere pede desculpas ao torcedor após Sport frustrar sonho do acesso

Em tarde recheada de emoções diversas, Sport goleou o Sampaio Corrêa, por 4 a 1, neste sábado (25), pela última rodada da Série B, na Ilha, mas não consegue o acesso à Série A. Após o apito final, o zagueiro e capitão Rafael Thyere concedeu entrevista e se desculpou com o torcedor rubro-negro.

"É um momento muito difícil, mas a gente tem que vir aqui falar. Eu, como um atleta que estou há bastante tempo no clube, ter a segunda possibilidade e deixar escapar assim, é muito complicado e dolorido. A gente vem aqui e pede desculpa mesmo ao nosso torcedor, que sempre esteve do nosso lado em momentos muito difíceis. Ele, o clube e todos nós queríamos muito esse acesso e não conseguimos."

Com contrato até o final de 2024, Thyere, que esteve presente no último acesso do clube, nas campanhas da primeira divisão, falou sobre uma reconstrução no clube para conseguir conduzir a equipe de volta à Série A, mas também, reconheceu a triste queda de rendimento da equipe.

"O Sport é um clube gigante que tem que reorganizar, juntar tudo e colocar o Sport na Série A novamente. Foi um primeiro semestre muito bom, mas no segundo deixamos cair. Ficamos o campeonato inteiro no G4 e no final não conseguimos concretizar. Vamos juntar forças de novo, o clube merece voltar para a Série A então fica meu pedido de desculpas em nome de todo o grupo por não conseguir esse acesso", declarou.