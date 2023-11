Sport goleia, rebaixa Sampaio Corrêa, mas não consegue acesso à Série A

Em tarde de sábado (25) melancólica para os dois lados na Ilha do Retiro, o Sport até fez sua parte vencendo o Sampaio Corrêa por 4 a 1, mas era tarde demais pra sonhar com o acesso, já que contava com uma combinação de resultados de outras equipes que não vieram, e seguiu assim na Série B em 2024. Já para a Bolívia Querida, o destino foi ainda pior: o clube, com as vitórias de Chapecoense e Ponte Preta, teve seu rebaixamento decretado para Série C.

Os gols da partida para o time da casa foram anotados por Wanderson, Gustavo Henrique (contra), Fabrício Daniel e Fabinho. Já o gol de honra do maranhense saiu dos pés de Ytalo em cobrança de penalidade.

Passeio leonino em casa

O jogo começou mágico na Ilha, mas também com protestos nas arquibancadas da torcida da casa. O Leão chegou bem, se impondo, mantendo bola no pé e correndo atrás de marcar e marcar. A Bolívia Querida também não ficou atrás, conseguiu pressionar e até levar perigo. Mas, o clima na Ilha dizia que era dia do Leão rugir mais alto e foi isso que a equipe fez.

Aos 26, o Leão chega na área tabelando, Felipinho dá voltando, onde Wanderson recebe e toca direto para o gol, levando o torcedor leonino à loucura. Após o gol, o time da casa seguiu pressionando, no encalço do adversário, até que em uma descida rápida pela esquerda, Wanderson cruzou, Fabrício dominou e finalizou, mas foi Gustavo Henrique que ao tentar tirar a bola, empurra ela contra o próprio gol, ampliando para o Sport.

Aos 48, Edinho entra pela esquerda e cruza pra trás, onde a bola encontra Fabrício Daniel sozinho no meio da área, que domina e bate para ampliar para o Leão. Sem mudanças, o árbitro soa o apito, e o time da casa desce para o vestiário com 4 a 0 no marcador e parcialmente na 4° colocação da série B.

Fim melancólico para os dois lados

A etapa final começou quente na Ilha, mas, com o Leão no mesmo ritmo do início, sendo superior e preciso. Aos dois, em cobrança de escanteio, a zaga do Sampaio afasta mal e a bola cai nos pés de Fabinho, que bate no veneno para o fundo do gol, ampliando o marcador. Na sequência, Nadson cabeceia e a bola bateu na mão de Felipinho dentro da área, o árbitro logo marcou a penalidade para o Sampaio.

Aos 21, na cobrança do pênalti, Ytalo diminuiu o placar e conseguiu gol de honra da Bolívia Querida. Após sofrer o gol, o Leão perdeu o foco, e sem ver rendimento nenhum a torcida rubro-negra da arquibancada começou a reclamar e deixar a Ilha, e foi aí que os celulares notificaram e as rádios anunciaram a recuperação da Chapecoense, que empurrava assim a Bolívia Querida para Série C.

Aos 30, a Ilha do Retiro estava praticamente vazia, e foi aí que o fim melancólico para ambos os lados do que foi uma Série B dura do começo ao fim.

Mas e como ficou na tabela?

Com o resultado, o Sport encerra participação na Série B em sétimo lugar, com 63 pontos. A Bolívia Querida, com 39 pontos, ficou na 17ª posição, terminou rebaixada para a terceira divisão.