Sport tem Hélio dos Anjos na mira e projeto ambicioso para 2024

Parece que a fila andou rápido no Sport, após a demissão do técnico Enderson Moreira na manhã deste domingo (19). Segundo informações apuradas pelo jornalista Lucas Rassafa, a equipe pernambucana já teria um nome para o cargo.

O nome que está na mira é do treinador Hélio dos Anjos, o mineiro de 65 anos, está em sua terceira passagem no comando no Paysandu, onde faz um bom trabalho, tendo conquistado o tão sonhado acesso na Série C, o comandante renovou o contrato por mais uma temporada.

O vínculo conta com a multa rescisória de R$ 500 mil, multa ao qual não seria problema para o Leão da Ilha, já que pretende conquistar o comandante com um projeto esportivo ambicioso para 2024 e um salário maior que o recebido pelo treinador no Papão. Caso os rumores da contratação se confirmem, esta será a quarta passagem do treinador no time nordestino.

Sport ainda tem chance remota de acesso para a Série A

Apesar de começar a planejar a temporada de 2024, o Sport ainda tem como meta o acesso para a Série A. Isso porque o time, que está sem comandante desde que anunciou a demissão de Enderson Moreira, ainda tem chances remotas de subir.

Enderson deixou o clube após a derrota por 1 a 0 para o Vitória no último sábado (18), que complicou o time na reta final da Série B. Com 60 pontos, o Leão da Ilha do Retiro é o oitavo colocado e precisa fazer contas para jogar a Série A na próxima temporada.

Além de vencer o Sampaio Corrêa na última rodada do campeonato, precisa torcer pelo tropeço de quatro adversários: Vila Nova, Novorizontino, Atlético-GO e Mirassol.