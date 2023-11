Atlético-MG vence Grêmio e se aproxima da liderança do Brasileirão

Na tarde deste domingo (26), o Atlético-MG recebeu o Grêmio na Arena MRV, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo venceu por 3 a 0. Guilherme Arana, Matías Zaracho e Hulk marcaram os gols que confirmaram o triunfo atleticano.

Com a vitória conquistada em casa, os comandados de Felipão assumiram a 4ª posição com 60 pontos, garantindo momentaneamente uma vaga direta para a próxima edição da Libertadores. Pelo outro lado, o Imortal caiu para o 6º lugar, o Tricolor Gaúcho segue com 59 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Logo aos 15 minutos, o Atlético-MG mostrou que faria de tudo para valer o mando de campo. De fora da área, Edenílson arriscou o chute, que tinha endereço, mas bateu na trave, o goleiro Gabriel Grando não chegaria na bola e contou com a sorte do desvio no poste para a manutenção temporária do placar.

Com pouco mais de 24 minutos, o Galo abriu o marcador. Zaracho desceu pelo flanco direito e fez o cruzamento para a grande área, que de início foi desviado, antes de cair nos pés de Guilherme Arena, que encheu o pé para estufar a rede, 1 a 0.

Segundo tempo

O elenco treinado por Renato Portaluppi voltou do intervalo com a missão de correr atrás do prejuízo para se colocar novamente no jogo. Aos dois minutos, Ferreirinha arriscou o chute colocado, mas Evérson sujou o uniforme, fez a defesa e afastou o perigo.

Pouco tempo depois, aos quatro minutos, a equipe mineira ampliou o resultado. Hulk chamou a atenção da marcação para fazer o passe buscando Zaracho, que ficou cara a cara com o goleiro rival. O camisa 15 mandou debaixo das pernas do arqueiro adversário, 2 a 0.

Quando o cronometro apontou o minuto 12 da etapa final, o Galo chegou ao gol que sacramentou a vitória atleticana. Paulinho rolou para Hulk, que de perna direita chutou forte para fechar o caixão, 3 a 0.

Anote na agenda, torcedor!

O Atlético-MG volta a campo na próxima quarta-feira (29), quando visitará o Flamengo. A bola rolará a partir das 20h (horário de Brasília). O Grêmio retornará aos gramados na quinta-feira (30). O pontapé inicial será dado às 19h.