Arrascaeta marca, Flamengo vence o Bragantino e encosta na liderança do Brasileiro

O Maracanã recebeu, na noite desta quinta-feira (23), um duelo importante na luta pelo título Brasileiro de 2023. Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentaram em duelo atrasado válido pela 30ª rodada do campeonato. Com golaço de Arrascaeta, o Mengão venceu sob a presença de seu torcedor e somou três pontos cruciais para a luta pelo enea.

Primeiro tempo termina sem gols

Foto: Divulgação/RB Bragantino

Embalado por grande festa da torcida rubro-negra, o Flamengo foi mais intenso na primeira etapa, mas, mesmo assim, teve poucas finalizações em direção à meta do Massa Bruta. O Mengão teve suas únicas boas oportunidades depois dos 30 minutos. Aos 36 minutos, quando Gerson ajeitou para Matheuzinho, que finalizou no ângulo, mas Léo Ortiz afastou de cabeça em cima da linha. Depois disso, aos 41, Everton Cebolinha desviou em cobrança de escanteio exigindo boa defesa de Cleiton.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, ficou menos com a bola, mas teve mais chegadas ao ataque. Aos cinco, Juninho Capixaba parou em boa intervenção de Rossi. Aos 11, o lateral teve nova oportunidade e finalizou para fora. A melhor de todas veio aos 30, quando Lucas Evangelista cobrou falta rápido e lançou nas costas da defesa do Flamengo. Aderlan recebeu, chapelou Léo Pereira, saiu na cara do gol e finalizou muito mal para fora.

Arrascaeta marca e dá vitória ao Flamengo

Com ambas as equipes precisando dos três pontos para encostarem no líder Palmeiras, Flamengo e Red Bull Bragantino voltaram do intervalo buscando serem mais verticais e protagonizaram 45 minutos muito movimentados.

A primeira grande chance veio aos cinco minutos, quando Léo Pereira, de bicicleta, quase abriu o placar para os cariocas. Aos 11, foi a vez de Lucas Evangelista responder a favor dos paulistas finalizando para fora. Em seguida, aos 19, foi a vez de Hurtado quase balançar as redes. O camisa 34 aproveitou a sobra da finalização de Sasha, que mandou na trave e arrematou por cima do gol.

Aos 29, foi a hora do Rubro-Negro sair do quase e abrir o placar para explodir o Maracanã. Arrascaeta tabelou com Pulgar, limpou a marcação e finalizou no cantinho para estufar as redes. No minuto seguinte, Pedro puxou contra-ataque e serviu Bruno Henrique do lado direito. O camisa 27 chutou cruzado para grande defesa do goleiro Cleiton.

Perdendo e precisando buscar o resultado, e equipe do interior de São Paulo viu seu nervosismo aumentando e, aos 41, o atacante Thiago Borbas foi expulso por reclamação com o árbitro Braulio da Silva Machado. Com um a mais dentro das quatro linhas, bastou ao Flamengo administrar a posse de bola e controlar os minutos finais para deixar o Maraca com os três pontos.

Situação na tabela

Com a vitória conquistada diante de seu torcedor no Maracanã, o Flamengo entrou de vez na briga pelo título brasileiro. O Mengão passa a ocupar a terceira colocação, com 60 pontos, seguido de Grêmio e Bragantino, com 59. O líder Palmeiras tem 62, enquanto o Botafogo, que deixou a ponta da tabela para ocupar a vice-liderança, tem 61.

Próximos compromissos:

Foto: Divulgação/Brasileirão

Após realizarem a partida que estava em atraso pelo Brasileirão, Flamengo e Red Bull Bragantino voltam a campo neste domingo (26), às 18h30. O Flamengo viaja para Uberlândia, no Estádio Municipal Parque do Sabiá, onde enfrentará o já rebaixado América-MG, enquanto o Red Bull Bragantino vai ao Beira Rio, em Porto Alegre, medir forças com o Internacional.