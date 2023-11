Flamengo vence América-MG e encosta na liderança do Brasileirão

Na noite deste domingo (26), o Flamengo, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, conseguiu vencer e convencer seus torcedores de que pode sim brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Mengão bateu o América MG pelo placar de 3 a 0, com os gols da partida sendo marcados por Cebolinha, Pedro, e Everton Ribeiro.

Com a vitória conquistada, os cariocas alcançaram a mesma quantidade de pontos conquistados pelo atual líder Palmeiras, totalizando 63 pontos.

Vantagem adquirida no esforço

Foto: Divulgação/Flamengo

A primeira etapa do confronto em Uberlândia começou com pleno domínio dos mandantes da partida. Antes dos vinte minutos de jogo, o Coelho já havia conseguido criar três ótimas chances, com Felipe Azevedo, Mertínez, e Lucas Kal, respectivamente.

No entanto, todas essas oportunidades acabaram resultando em chutes para fora. Pouco tempo após essa sequência de chances criadas pelos mineiros, os rubro-negros resolveram retrucar. Até aquele momento, um gol daria a eles uma vitória momentânea e, consequentemente, a liderança do campeonato.

Aos 28 minutos, Everton Cebolinha, que vem ganhando cada vez mais minutos e conquistando a confiança do técnico Tite, recebeu uma bola açucarada do lateral Ayrton Lucas e testou a bola para o fundo das redes, abrindo o placar e colocando o Mengão na liderança do Brasileirão até aquele momento.

Após o gol marcado, os visitantes começaram a controlar mais o jogo, ficando com a posse de bola, evitando se expor no campo defensivo, e isso foi levado até o apito final, indicador do intervalo.

Mais dois para fechar a conta

Foto: Divulgação/Flamengo

Diferentemente do final do segundo tempo, o Mengão começou a etapa final com toda a sua energia, atacando sem parar em busca do segundo gol. O esforço foi muito válido, e aos 4 minutos, Arrascaeta, como de costume, fez uma genial jogada e fez um passe para seu companheiro Bruno Henrique. Este encontrou espaço no campo ofensivo e percebeu o camisa 9 do Mengão, Pedro, que chegou batendo da entrada da área e ampliando o placar para os cariocas.

Com dois gols a seu favor e poucas oportunidades sofridas, o Rubro-Negro igualou a sua postura da parte final da segunda etapa e adotou a cautela como sua forma de jogo, trabalhando a bola, envolvendo o adversário, e explorando possíveis contra-ataques quando encontravam algum espaço.

Aos 39 minutos do segundo tempo, o trio que já estava dominando o jogo atuou mais uma vez de forma letal. Pedro recebeu a bola centralizado e abriu para Cebolinha na lateral esquerda do campo. Este fez uma boa jogada, conseguiu tirar seu marcador e fez um cruzamento rasteiro na medida para Everton Ribeiro na pequena área, que com toda a sua maestria e tranquilidade, deu um toque de letra deslocando o goleiro do Coelho, e fechando de vez o placar da partida. Vitória do Mengão, que, por um empate do Palmeiras no final da segunda etapa, não ocupa mais a liderança, mas iguala a quantidade de pontos do seu adversário na tabela, e se encontra mais do que nunca na disputa direta pelo título brasileiro.

Próximo Compromisso

O América volta aos gramados na próxima quarta-feira (29), quando terá que enfrentar o atual líder Palmeiras no Allianz Parque, às 21h30. O confronto é válido pela trigésima sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

Já o Flamengo volta a campo na mesma data, porém contra a equipe do Atlético MG, em partida disputada no Estádio do Maracanã, às 19h30.