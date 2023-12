Campeão pela Seleção de base, Kaue desponta como esperança do Botafogo

O futuro promete para o Botafogo. Em General Savariano, uma das grandes esperanças de títulos e conquistas futuras para o Glorioso tem nome e sobrenome: Kauê Pessanha.

Atualmente no Sub-23 do Botafogo, o meio-campista representou a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-20 de 2023.

Elogiado publicamente pelo técnico da Seleção Canarinha, Ramon Menezes, Kauê tem contrato com o Glorioso até março de 2026, com uma multa rescisória de 400 milhões de euros para o exterior.

Campeão pela Sulamericano Seleção de Base, o jogador já foi, inclusive relacionado para partidas do Fogão na equipe profissional, visando a experiência e adaptação do garoto para seu futuro no clube carioca. Na estreia do Glorioso no Campeonato Carioca, diante do Audax, Kauê completou a lista de relacionados e esteve a disposição do técnico Luís Castro, que atualmente defende o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Pelo time da Estrela Solitária, o prodígio já conquistou a Copa OPG e se sagrou vice-campeão da Copa do Brasil em 2021.