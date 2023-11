Botafogo conhece adversários do Carioca 2024

Nesta segunda-feira (27), ocorreu, no Rio de Janeiro, o sorteio para as partidas do Campeonato Carioca 2024. O Botafogo, por sua vez, teve como representante no evento organizado pela FERJ, o CEO da SAF Alvinegra, Thairo Arruda.



Pela primeira rodada do Cariocão 24, o Glorioso enfrentará o time do Madureira, partida que está prevista para ocorrer no dia 17 ou 18 de janeiro no Estádio Nilton Santos.

Como funcionará:

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), adotou pelo mesmo modelo do ano passado. Com os dozes clubes participantes disputando a fase de grupo por pontos corridos, em que os quatro melhores se classificam para a semifinal.

Mudanças no regulamento:

A nova regra do regulamento obriga aos clubes usarem o time titular a partir da quarta rodada, que estão previstas para o dia 27 ou 28 de janeiro. Uma nova mudança para o ano de 2024 é que os clássicos entre os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro serão disputados a partir da sexta rodada.

O primeiro clássico do Botafogo em 2024, será contra o Flamengo, entre o dia 7 ou 8 de fevereiro. Partida que irá valer pela sétima rodada.

Tabela do Botafogo no Campeonato Carioca

1ª rodada

17 ou 18/1 – Botafogo x Madureira



2ª rodada

20 ou 21/1 – Botafogo x Bangu



3ª rodada

24 ou 25/11 – Boavista x Botafogo



4ª rodada

27 ou 28/1 – Sampaio Corrêa x Botafogo



5ª rodada

31/01 ou 1/2 – Botafogo x Portuguesa



6ª rodada

3 ou 4/2 – Botafogo x Nova Iguaçu



7ª rodada

7 ou 8/2 – Flamengo x Botafogo



8ª rodada

14 ou 15/2 – Volta Redonda x Botafogo



9ª rodada

17 ou 18/2 – Botafogo x Vasco



10ª rodada

24 ou 25/2 – Audax x Botafogo



11ª rodada

2 ou 3/3 – Fluminense x Botafogo