Corinthians recebe o Internacional em despedida de Fábio Santos

Na tarde deste sábado (02), o Corinthians recebe o Internacional, às 18h, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o time mandante, o jogo é mais do que especial, ele representa a despedida de Fábio Santos - um dos jogadores mais importantes da história recente do clube - da Neo Química Arena.

Enquanto o Internacional joga quase que para cumprir tabela, por já ter 49 pontos e não haver mais chances de Libertadores, o Corinthians ainda tem o mínimo de possibilidade de ser rebaixado, dependendo apenas de si para se manter na elite do futebol brasileiro. Atualmente o time é 13º colocado, com 47 pontos conquistados.

O apito do jogo será comandado por Caio Max Augusto Vieira (RN), que será auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa - RJ), Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL). O VAR está sob a responsabilidade de Daniel Victor Costa Silva (MG).

Para os torcedores que não irão ao estádio acompanhar a despedida de Fábio Santos, o jogo será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Corinthians

No último confronto do time, o elenco foi ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. O jogo foi positivo para os alvinegros, já que mostraram um bom poder de concentração após conseguir a vitória tendo saido duas vezes atrás no placar. O duelo acabou 4 a 2 para o Corinthians e deixou o time respirar na tabela.

Para escalar quem vai à campo hoje, Mano Menezes terá que substituir Yuri Alberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Já o zagueiro Gil retorna a equipe após cumprir suspensão. O time que deve ir à campo é: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Ángel Romero e Giovane.

Como chega o Internacional

Na última rodada, o Internacional venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal. Os gols foram anotados por Enner Valencia, aos sete da etapa complementar, e por Pedro Henrique, 44 do segundo tempo.

Para hoje, Eduardo Coudet deve mandar a campo o mesmo time que enfrentou o Cuiabá no meio da semana. Apesar de Jonny ter sofrido uma entorse, ele apresentou evolução e deve estar disposível. Sendo assim, o Inter deve ir com: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.