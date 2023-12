Cruzeiro empata em casa contra o Athletico-PR e se afasta do Z-4

Nesta quinta-feira (30), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro empatou no Mineirão em 1 a 1, contra o Athletico-PR. Vitor Roque marcou para o Furacão e Matheus Pereira buscou o empate com um golaço no final da partida.. Com o empate, o Cabuloso alcança os 45 pontos e ganha fôlego na luta contra o Z-4.

Primeiro tempo sem gols

Sabendo a importância desse jogo e aproveitando o grande apoio do seu torcedor, o Cruzeiro começou o jogo com muita intensidade e controlou as primeiras ações da partida, com muita ofensividade e criação de jogadas.

Aos sete minutos, o time de Minas exerceu uma grande pressão no ataque, e quase abriu o placar em um cabeceio na trave de Arthur Gomes. No rebote, Arthur tentou novamente e exigiu uma grande defesa de Bento. Ainda no mesmo lance, a bola sobrou e Marlon encheu a pancada e viu Cacá salvar o gol do Cruzeiro em cima da linha.

Mesmo melhor no jogo, a Raposa não conseguiu converter suas chances em gol. No final do primeiro tempo, William Bigode teve em seus pés a principal chance do Furacão na partida. Após roubada de bola, o atacante saiu cara a cara com o goleiro, e obrigou Rafael Cabral a realizar uma grande defesa.

Segundo tempo agitado e com gol no fim

No segundo tempo, o Furacão voltou mais concentrado e ambas equipes passaram a criar boas oportunidades. Como consequência, aos 19 minutos, em lançamento de Fernandinho, Erick fez o desvio de cabeça e a bola sobrou para Vitor Roque, que dê joelhos, apenas empurrou para as redes.

Precisando arriscar tudo, o Cruzeiro foi pra cima em busca do gol de empate. Aos 27 minutos, Matheus Pereira foi derrubado por Erick dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Bruno Rodrigues foi para batida mas finalizou fraco no canto, e o goleiro Bento garantiu a defesa.

Ainda vivos no jogo, a Raposa continuou insistindo e após receber passe de Nikão, Matheus Pereira finalizou colocado no ângulo, sem chances para Bento. Um golaço e um ponto importantíssimo para o Cruzeiro na competição.

Próximos jogos

Agora, na 37ª rodada, a penúltima do campeonato, em jogo tenso, o Cruzeiro terá pela frente o Botafogo, fora de casa. Já o Athletico-PR irá jogar em seu estádio contra o Santos.