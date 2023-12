Fernando Seabra valoriza o empenho dos jogadores e se sente aliviado com a permanência: "O sentimento é de missão cumprida"

Nesse domingo (3), o Botafogo empatou com o Cruzeiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em uma partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O placar final foi 0 a 0.

Com esse resultado, o Cruzeiro permanece na 14ª colocação com 46 pontos e assegurou a permanência na elite do futebol brasileiro em 2024. A equipe precisa apenas de um empate contra o Palmeiras na última rodada para se classificar para a Sul-Americana. Por outro lado, o Botafogo caiu para a 5ª colocação, com 64 pontos, e não tem mais chances de conquistar o título brasileiro.

Fernando Seabra comentou sobre o desgaste dos jogadores nesta sequência difícil:

"Era muito importante termos uma mescla, porque a sequência de jogos e a desvantagem nesse sentido para os adversários são evidentes. Se considerarmos que o Athletico teve cinco dias entre um jogo e outro, nós tivemos três, o Botafogo teve quatro, e nós tivemos três. Isso proporciona tempo hábil para análise do nosso jogo, do adversário, e para elaborar estratégias de acordo com o que é possível. Já esperávamos uma certa queda física no jogo passado, o que não ocorreu; pelo contrário, a equipe jogou numa rotação incrível. Hoje, realmente, durante o primeiro tempo, ficou claro que a sequência de jogos, mentalmente desgastante, pesou e cobrou o preço. Tivemos que ajustar durante o jogo."

Foto: Staff Images/Cruzeiro

O auxiliar técnico se sentiu aliviado com a permanência na Série A:

"O sentimento é de alívio e de missão cumprida. Não é o tipo de objetivo que atingimos que nos permite comemorar e ficar feliz, porque o Cruzeiro, sendo o gigante que é, sabemos que o adequado é disputar títulos, é brigar lá em cima e alcançar lugares mais altos. Mas o alívio é pelo objetivo alcançado e também porque o desgaste vinha sendo tremendo, não só dos jogadores, mas também da comissão. Quando você aceita participar de um momento como esse, o risco é muito mais alto do que o benefício. Você corre o risco de ser rebaixado defendendo uma equipe como essa. Então, esse é um dos motivos que também justificam o sentimento de alívio, que acho que é justo."

Seabra comentou sobre seu futuro na carreira e sobre o ótimo ano de 2023:

"O sacrifício é muito alto no futebol, mesmo na base. E realmente conseguir fazer um ano produtivo como esse é muito bacana. No sub-20, tivemos os títulos, mas mais importante do que os títulos é, no momento importante, os jogadores formados na base conseguirem assumir a responsabilidade e desempenhar um bom futebol. Esse é o título da base. Hoje, Japa e Ian foram titulares, João Pedro e Robert entraram. Realmente é um sentimento de realização do trabalho que vem sendo feito, não só por mim, mas por todo o departamento do clube. E em relação à minha carreira, vou ser muito franco. Quando o Cruzeiro me ligou perguntando se eu estaria disposto a aceitar esse momento, eu aceitei de coração aberto, de cara limpa. Então, isso continua valendo, eu acho que tinha que fazer o melhor para o clube naquele momento."

Próximos Compromissos:

Agora, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras no Mineirão, na próxima quarta-feira (6), às 21h30, pela 38ª rodada do Brasileirão Série A, na luta por uma vaga na Sul-Americana. Já o Botafogo encerra o campeonato contra o Internacional, no Beira-Rio, no mesmo dia e horário.