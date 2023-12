Após viver melhor ano da carreira, Wanderson se torna esperança de títulos para o Internacional

Em 2023, o torcedor do Internacional pode voltar a sonhar com novos títulos e grandes conquistas. Semifinalista da Conmebol Libertadores, o Colorado devolveu a sua torcida a esperança de soltar novamente o grito de campeão e isso se passa muito por uma das peças chave do ataque gaúcho: o ponta-esquerda Wanderson.

Vivendo a sua melhor temporada da carreira em 2023, o jogador contribuiu com oito gols e dez assistências ao longo das 61 partidas em que participou no ano.

Wanderson, no entanto, chegou ao clube de Porto Alegre em 2022 após ser emprestado pelo FK Krasnodar, da Rússia, em meio ao caos mundial vivido com o confronto russo com a Ucrânia. Na temporada passada, o atacante marcou sete gols e concedeu três assistências, atraindo o interesse Colorado para o adquirir em definitivo.

"Quando surgiu na mídia a respeito de Flamengo, Botafogo e tudo mais, meu irmão recebeu uma ligação da direção do Inter. Eles apresentaram um projeto e a decisão de aceitar foi bem fácil. Era uma proposta que eu senti no coração. Tudo fluiu de uma forma muito rápida e vim para cá", disse Wanderson a ESPN sobre o acerto com o Internacional.

Vivendo fase mágia no Internacional e jogado nos braços calorosos da torcida colorada, Wanderson se torna mais uma esperança gaúcha para recolocar o Inter no caminho de grandes conquistas. Ao todo, o atacante nascido no Maranhão conta com 15 gols e 13 assistências em 93 partidas com a camisa vermelha do clube do Beira Rio.