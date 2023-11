Precisando se distanciar do Z-4, Internacional recebe o RB Bragantino na reta final do Brasileirão

Na noite deste domingo, Internacional e Bragantino se enfrentam em duelo válido pela 35a rodada do Campeonato Brasileiro, às 18:30h (de Brasília), no Beira Rio. O Colorado olha para a parte de baixo da tabela ainda correndo o risco de ser rebaixado. Já o Massa Bruta ainda sonha com o inédito título brasileiro.

Em toda a história os clubes já se enfrentaram 16 vezes, no confronto o destaque são os empates, foram oito, além de cinco vitórias do Inter e três do Braga. Na última partida as equipes empataram em 0 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, ainda pelo primeiro turno do Brasileirão.

Rebaixamento ainda assusta

Depois da vitória fora de casa sobre o Cruzeiro por 2 a 1, o Colorado não encontrou o caminho das vitórias e completou duas partidas sem triunfar. A equipe comandada por Eduardo Coudet ocupa a 13a posição, com 43 pontos, caso vença, já alcançaria os “45 pontos mágicos” de escape. Apesar de enfrentar uma equipe da primeira parte da tabela, o Inter conta com o fator casa para vencer.

Coudet conta com dois desfalques para o confronto. Aránguiz e Alan Patrick, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Por outro lado, Renê está recuperado de lesão e volta ao time e o goleiro Rochet também retorna.

Provável escalação

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Bruno Henrique e Maurício; Wanderson, Pedro Henrique (Lucca, De Pena ou Luiz Adriano) e Enner Valencia.

Pela Libertadores ou pelo título?

O Massa Bruta não sabe o que é vencer há três jogos. Apesar disso, a equipe detém a quarta melhor campanha do segundo turno do campeonato, com 27 pontos somados em 15 partidas. Hoje, ocupa a quinta posição, com 59 pontos, três atrás do líder Palmeiras. Portanto, o time do interior paulista briga por título, ou apenas pela vaga direta na próxima edição da Libertadores?

Apesar de ser um sonho distante, o treinador Pedro Caixinha não descartou as possibilidades do título inédito. Para isso vem com o que tem de melhor para o confronto, com apenas um desfalque, Thiago Borbas, que foi expulso na derrota por 1 a 0 contra o Flamengo.

Provável escalação

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Jadson e Matheus Fernandes; Helinho, Lucas Evangelista e Vitinho; Sasha.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Felipe Alan Costa (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA).