Coudet sente "sensação estranha" com empate, mas afirma que Inter sai vivo do Maracanã

Em duelo válido pela ida da semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira (27), Fluminense e Internacional ficaram no empate, no estádio do Maracanã. Coudet concedeu a coletiva de imprensa e comentou sobre as reviravoltas da partida, sentimento amargo e a insatisfação com o resultado. Já que o Colorado jogou com um homem a mais desde os 42 minutos da primeira etapa.

Sensação estranha

O comandante colorado e Hugo Mallo falaram sobre a sensação ruim de sofrer o empate já no final da partida.

“Tomar um gol de bola parada, já no final, com um homem a mais, não gosto, termina o jogo aqui com uma sensação estranha”. E o lateral Hugo Mallo complementou: "Sabor agridoce. Tivemos chances, mas não fomos capazes de matar o jogo. Tínhamos que ser mais malandros, mas saímos vivos. Queríamos ganhar, mas agora jogaremos uma final em nossa casa com nossa torcida".

O lateral ainda falou sobre a união do grupo.

"Somos uma família. Hoje fui eu que joguei. Amanhã pode ser outro. Estou feliz por jogar uma semifinal no Maracanã. Agora é jogar nesta mesma situação na nossa casa", disse Hugo Mallo.

Força da torcida no Beira Rio

"O torcedor tem que confiar. Estamos em uma situação muito boa. Vamos precisar da ajuda deles na próxima quarta e no sábado. Vamos enfrentar um rival muito forte e com um grande treinador. Tem uma maneira diferente de jogar e que é difícil, mas sabemos que o fator local é muito importante. Confiamos em nós. Nos sentimos mais confortáveis em casa com nossa torcida", disse o treinador colorado. E completou sobre a partida de volta: “Estou saindo aqui do Maracanã estando a um triunfo diante da nossa gente (torcida)”.

Esperança na classificação

Coudet dirigiu suas palavras ao torcedor colorado, pedindo a confiança da torcida.

"Confiar, acreditar. O grupo vai deixar a alma para que estejamos na final, é um jogo de 180 minutos. Os últimos 90 serão jogados em casa. Para fazer história, temos que ganhar". E ainda comentou sobre a ansiedade para a partida de volta: “Não sabemos como acelerar o tempo para chegar logo. É difícil. Não chega. Esperamos preparar uma grande semana para dar uma alegria ao torcedor e chegar a jogar a final do torneio".

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (04), às 21h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, em um duelo que segue em aberto.