Praia Clube enfrenta Eczacibasi, de Boskovic, na semifinal do Mundial de Clubes

As semifinais do Mundial de Clubes de vôlei feminino foram definidas nesta sexta-feira (15). O Dentil Praia Clube enfrenta o Eczacibasi (Turquia), da oposta Tijana Boskovic. Na outra chave, o Vakifbank (Turquia) joga contra o Tianjin Bohai (China).

Mais cedo, o Praia Clube foi superado pelo Vakifbank por 3 sets a 0 (25x16; 25x14 e 25x19) e termina a fase de grupos no segundo lugar do grupo B, com uma vitória e uma derrota. O Vakifbank é o líder do grupo e está invicto na competição.

No grupo A, Eczacibasi e Tianjin, ambos ja classificados, duelaram para definir qual equipe terminaria em primeiro e segundo lugar. O time de Boskovic venceu por 3 sets a 0 (25x17; 25x23 e 25x19) e avança na liderança do grupo. As chinesas se classificam em segundo, enquanto o Gerdau Minas foi eliminado sem nenhuma vitória.

Semifinais

8h30- Vakifbank x Tianjin Bohai (Star+)

3h- Eczacibasi x Dentil Praia Clube (ESPN 2 e Star+)

Dentil Praia Clube x Vakifbank

O Praia Clube começou a partida bem, chegando a abrir 7x4. Porém, o time turco, sobretudo a ponteira Frantti, imprimiram um ritmo de saque alucinante, comprometendo a recepção brasileira. Os inúmeros contra-ataques e aces do Vakifbank, permitiram que o time abrisse vantagem e confirmasse a vitória no set.

Na segunda parcial, as brasileiras viram o Vakifbank abrir vantagem logo no início. Tentaram reagir (4x3), mas as dificuldades no passe impediam que a equipe virasse bola com facilidade e a vantagem turca, de um ponto, transformou-se em um 11x6. Com ataques de Jordan Thompson e Gabi, o time turco venceu com um placar ainda mais elástico (25x14).

O terceiro set começou com uma vantagem avassaladora do Vakif (5x1), graças às defesas e aos ataques de Gabi. O Praia reagiu e encostou no placar (13x12). Porém, viu a oposta norte-americana, Jordan Thompson crescer no jogo e abrir 17x13 a favor do Vakifbank. Com essa vantagem, bastou que as turcas administrassem o resultado para vencer por 3 sets a 0.

Eczacibasi x Tianjin Bohai

Boskovic comandou o ataque do Eczacibasi. Sozinha, a oposta marcou o mesmo número de pontos (22) de Li (11) e Yuan (11). Além de contar com uma máquina de pontuar, o Eczacibasi defendeu bem e realizou um ótimo sistema de saque-bloqueio, prejudicando a virada de bola chinesa.

O time turco comandou o placar do início ao fim. Apenas no segundo set, a partir de erros do Eczacibasi, que o Tianjin almejou vencer a parcial. No fim, Boskovic rodou bolas importantes e garantiu a primeira colocação para as tigresas.