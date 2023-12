Meias do EC São Bernardo projetam estreia na Copinha e falam sobre dificuldade do grupo

O EC São Bernardo estreia no próximo dia 03, na Copinha. A equipe sede do grupo 25 irá enfrentar no primeiro duelo a Portuguesa Santista, às 13h. Os meias Kayque e Ettore falaram sobre a expectativa de jogar a principal competição de base do país.

"Estou muito feliz por estar tendo essa oportunidade de jogar a maior competição de base do Brasil. Jogar essa competição é um sonho que está perto de se realizar, então estou bastante ansioso e bem confiante. Sobre os grupos, acho que pegamos um grupo com boas equipes, não vai ser moleza, mas estamos trabalhando bastante para buscar a classificação. Acho que vão ser jogos bem disputados e de muita garra e vontade de todas as equipes", afirmou Kayque que também pode atuar como atacante e que já jogou profissionalmente no Real Noroeste, do futebol capixaba.

"Minha expectativa pra Copinha é que a gente vá fazer um grande campeonato e conseguir o objetivo que é classificar para a segunda fase. Estou muito feliz em ter a oportunidade de jogar o maior campeonato de base do Brasil, uma competição que todos sonham em jogar. Os grupos estão bem equilibrados e vão ser jogos muito parelhos. Temos uma grande equipe de série A, uma rivalidade com a briosa e uma boa equipe da Bahia, então é necessário ter muita atenção para avançar de fase", completou Ettore que chegou à equipe após se destacar no Mauaense, em 2023.