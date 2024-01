Internacional anuncia a contratação do goleiro Ivan

O Internacional anunciou, neste domingo (07), que chegou a um acordo com o Sport Club Corinthians Paulista para anunciar a contratação do goleiro Ivan. Ele assinará contrato por três temporadas com o Colorado. O acordo será assinado após realização dos exames médicos.

O goleiro iniciou a carreira profissional em 2016 na Ponte Preta. Assumiu a titularidade em 2018 e não saiu mais, sendo destaque em diversas temporadas. No início de 2022, foi comprado pelo Corinthians, onde ficou até junho, quando foi emprestado ao Zenit (RUS). No início do ano passado, foi contratado para defender o Vasco da Gama.

Ivan ainda tem em seu currículo convocações para a Seleção Olímpica, onde sagrou-se campeão do Torneio de Toulon em 2019. No mesmo ano, foi convocado para Seleção Brasileira principal, nos amistosos contra Colômbia e Peru. Em março de 2020, foi mais uma vez chamado para os jogos diante de Bolívia e Peru, pelas Eliminatórias.

Carreira de Ivan:

2018 | Ponte Preta

2022 | Corinthians

2022 | Zenit – RUS

2023 | Vasco da Gama

2024 | Internacional