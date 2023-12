Em ano de reconstrução, o Corinthians libera jogadores e ataca o mercado; veja caso a caso

Após o término da temporada de 2023, o Corinthians iniciou a reformulação de seu elenco. O eleito presidente, Augusto Melo, indicou ainda em sua campanha que esse movimento era natural, pelo desgaste dos atletas com a torcida e pelo baixo rendimento da equipe nos jogos. Em sua última entrevista coletiva do ano, o treinador Mano Menezes deu um sinal positivo para a reformulação, mas apontou que não iria perder qualidade com este movimento.

Diante das declarações, a mídia começou a especular nomes que poderiam sair e que podem chegar no clube, veja a situação de cada nome.

Renato Augusto, Giuliano e Gil

Os três nomes foram os primeiros a deixarem o clube. O Corinthians anunciou a saída dos atletas em suas redes sociais com homenagens e mensagens de agradecimento.

O Renato Augusto, se despediu do clube com uma carta destinada ao clube, torcedores e a todos que trabalharam com ele nas duas passagens: "Obrigado a todas as comissões que trabalhei nos últimos anos, rouparia, seguranças, staff , que nos dão todo o suporte para que o tudo aconteça. Sobre a torcida… meu eterno MUITO OBRIGADO, vocês fizeram essa jornada ser ainda mais especial! Sem palavras para todo o carinho que vocês sempre tiveram comigo"

De acordo com o ge.com, o meia deve integrar o elenco do Fluminense, que está na final do Mundial de Clubes. O treinador da equipe, já falou sobre o ex-corinthians e disse que ele é "decisivo".

O Giuliano também de despediu do clube com uma postagem no Instagram, agradecendo a todos que estiveram ali junto com ele e disse que foi um período muito importante de sua vida. Com a sua despedida, o nome dele começou a ser ventilado em diversas equipes brasileiras. A principal especulação foi no Santos, que terá Fábio Carille no comando técnico. O treinador, recentemente, elogiou a capacidade técnica do atleta.

O zagueiro Gil, mesmo com a despedida que o clube postou em suas redes sociais, não postou nada em agradecimento pelos anos vividos no clube. O atleta saiu em baixa com a torcida, por conta de uma temporada farta de falhas técnicas. O nome dele foi ventilado no Santos e no Atlético Goianiense, mas ainda nenhuma das duas situações são concretas.

Bruno Méndez

O zegueiro deixou o futuro incerto em relação ao ano de 2024 durante toda a última temporada, mas agora, existe um desfecho que parece certo: o atleta uruguaio não deve renovar com o alvinegro paulista e deve assinar um novo vínculo com algum clube estrangeiro. O uruguaio tem sondagens do Gradada (ESP) e CSKA (RUS).

Victor Cantillo

O volante deve deixar o clube também. Ele não conseguiu performar bem durante a temporada e passou quase que o ano todo entre o banco de reserva e os não relacionados.

Pedro e Felipe Augusto

Os dois atletas estão vendidos, o Pedro, para o Zenit, por 9 milhões de euros e Felipe Augusto, para o Club Brugge, por 3 milhões de euros.

Matheus Bidu

O lateral-esquerdo, que foi a aposta de Duílio Monteiro Alves para ser o substituto ideal do Fábio Santos, não conseguiu vingar. O jogador até teve algumas boas atuações, mas não mostrou segurança defensiva, em especial. Para ganhar mais rodagem na Série A, o jogador deve ser emprestado ao Vitória, que conseguiu o acesso na última temporada.

O goleiro Ivan volta de empréstimo do Vasco da Gama e pode ser uma moeda de troca para eventuais contratações do Corinthians. O arqueiro é bem cotado no mercado pelas boas atuações que teve na Ponte Preta, chegando à seleção brasileira.

Fausto Vera, é outro atleta que deve ser utilizado como moeda de troca. De acordo com informações de diversos portais de notícias, o volante foi oferecido ao Flamengo, por Gabigol, e para o Athletico Paranaense, por Erick.

Yuri Alberto é um atacante que Mano Menezes gosta, mas de acordo com a Band, o atacante pode ser envolvido em uma troca por Gabigol.

Maycon e Paulinho

Maycon deve continuar no clube. De acordo com o portal Identidade Corinthiana, o Corinthians estendeu o empréstimo do volante por mais uma temporada junto ao Shakhtar Donetsk.

Paulinho também vai renovar o seu vínculo com o clube. O volante rompeu pela segunda vez o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e, devido à leis trabalhistas, o Corinthians vai estender o contrato do jogador até que ele fique pronto para atuar.

Hugo

O lateral-esquerdo que disputou o último campeonato brasileiro pelo Goiás foi contratado pelo Corinthians e deve integrar o grupo de jogadores que irão se reapresentar no próximo dia 07 de janeiro.

Especulações

Soteldo: O jogador do Santos foi especulado no Parque São Jorge e chegou a ter algumas notícias de que ele estava perto do clube, mas pode ser que o Grêmio tenha atravessado o negócio.

Gabigol: Recentemente, Rubão - diretor de futebol - e Augusto Melo disseram estar em contato com a diretoria do Flamengo para que o negócio tenha um desfecho positivo, apesar de muito difícil.

Raniele: O volante que fez boa temporada pelo Cuiabá, está perto de ser contratado pelo Corinthians. O presidente do clube do Mato Grosso disse que o volante está "muito perto de ser do Corinthians". O clube do Parque São Jorge deve desembolsar cerca de 10 milhões de euros para ficar com o atleta.

Maurício e Alan Patrick: Houve especulações de proposta do Corinthians pelos jogadores, mas o Internacional descarta negociá-los e reforçar um concorrente.

Terans: O meio-campista com passagem pelo Athletico Paranaense, que hoje, está atuando no México, de acordo com o portal R7, o Corinthians tem interesse no jogador e, por enquanto, apenas monitora a situação.