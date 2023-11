Em confronto direto contra o rebaixamento, Vasco e Corinthians se enfrentam em São Januário

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, (28), às 21h30, em São Januário. O duelo promete muito olhando para a parte de baixo da tabela, visto que ambos buscam se afastar de uma vez por todas do Z-4 da competição.

O Gigante da Colina, 15º colocado com 42 pontos, pode ultrapassar o Timão em caso de vitória, já que o adversário é o atual 13º colocado com 44 pontos. No primeiro turno, as duas equipes se enfrentam na Neo Química Arena, e o Corinthians, na época comandado por Vanderlei Luxemburgo, saiu vencedor pelo placar de 3 a 1.

A equipe comandada por Ramón Díaz vem em uma crescente no campeonato desde a chegada do argentino no comando, tendo uma das melhores campanhas da competição no segundo turno e estando atualmente há 6 jogos sem perder.

Já os comandados de Mano Menezes vivem momento delicado na competição. Após grande vitória contra o Grêmio, jogando fora de casa, a equipe voltou da Data FIFA sofrendo uma vexatória goleada para o Bahia em casa: 5 a 1, a pior derrota do alvinegro dentro da Neo Química Arena desde sua inauguração, em 2014.

Com Maicon e Léo suspensos, Capasso deve ser titular

O Cruz-Maltino encerrou a preparação para o confronto nesta segunda-feira, (27), e deve vir a campo com algumas mudanças em relação a equipe que empatou contra o Athletico Paranaense no último sábado, (25), na Ligga Arena, pelo placar de 0 a 0.

Com as suspensões dos zagueiros Maicon, Léo e Robson Bambu, o técnico Ramón Díaz treinou com Capasso na equipe titular junto do capitão Gary Medel. O zagueiro argentino, inclusive, não joga como titular desde o confronto do primeiro turno contra o Corinthians.

Marlon Gomes, também suspenso, é desfalque. Jair, Praxedes e Dimitri Payet são as possíveis opções para a posição no meio-campo.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Léo Jardim, Paulo Henrique, Capasso, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Jair (Praxedes, Payet), Rossi, Gabriel Pec e Vegetti.

Foto: Divulgação/CR Vasco da Gama

Timão deve ter mudanças no time titular

O Corinthians também finalizou as preparações para a partida com uma possível mexida no setor defensivo. Também na derrota contra o Bahia, Gil sofreu o terceiro cartão amarelo e está fora.

Por isso, a tendência é que o uruguaio Bruno Méndez seja o titular junto de Lucas Veríssimo. Caetano também pode aparecer na equipe, caso Mano opte pela opção dos três zagueiros, completando a zaga pelo lado esquerdo.

Além de Gil, o Timão ainda conta com outros quatro desfalques: os meio-campistas Fausto Vera, Matías Rojas e Roni, e também o atacante Gustavo Silva, todos lesionados.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu (Fábio Santos); Gabriel Moscardo, Maycon, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto.

Foto: Divulgação/SC Corinthians Paulista

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA/DF) e Kleber Lucio Gil (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA/RS)