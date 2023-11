Ponte Preta vence o CRB e se mantém na Série B

Na tarde deste sábado (25), a Ponte Preta venceu o CRB por 3 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e se manteve na Série B, em confronto válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pablo Dyego marcou dois e o colombiano Paul Villero fechou a conta.

Ponte Preta dominando o primeiro tempo

No primeiro tempo, a "Macaca" iniciou a todo vapor. Em busca dos importantes três pontos, para garantir a permanência na Série B, a "Ponte" foi para cima e aos 13 minutos, o zagueiro do CRB, Fábio Alemão, foi expulso após o árbitro Leandro Vuaden seguir indicação do VAR.

Com a vantagem numérica e controle do jogo, Pablo Dyego abriu o placar para os donos da casa aos 20 minutos após um belo lançamento de Jeferson Jeh por trás da defesa adversária. Mantendo a pressão, cinco minutos após o gol, Pablo Dyego quase ampliou o placar em um cabeceio para a rede pelo lado de fora.

O "Galo", por sua vez, teve a sua primeira chance de gol aos 33 minutos quando o atacante Léo Pereira ficou cara a cara com o goleiro, mas Caíque França fez uma excelente defesa com os pés e evitou o empate.

Gol no início da segunda etapa e alívio da torcida

Pablo Dyego estava inspirado e logo no primeiro minuto do segundo tempo ampliou a vantagem da equipe alvinegra ao balançar a rede após jogada de Artur pela ponta esquerda.

O restante da parte final da partida foi tranquilo, mas, mesmo assim, ainda houveram chances claras de gols. Como aos 32 minutos, quando Bruno Silva acertou a trave para o CRB.

Pelo lado da "Ponte", aos 38 minutos, Paulo Villero desarmou na intermediária adversária, partiu sozinho em direção à área e finalizou vencendo Júlio César, fechando o placar em 3 a 0, e, com isso, a permanência da equipe alvinegra na Série B.

Ainda deu tempo de Igor Torres marcar outro, porém, foi anulado.

Fim de campeonato e a Ponte Preta se mantém na Série B

​​​​​​​A partida além de ser marcada pela permanência da "Macaca", fechou a impressionante recuperação da "Ponte" na reta final da Série B, comandada por João Brigatti, que ajudou o time a somar sete pontos em nove possíveis nas últimas três rodadas, mantendo a defesa intacta sem sofrer nenhum gol. Com isso, a Ponte Preta encerra sua campanha na 15ª posição, com 42 pontos somados.

O CRB também teve uma bela arrancada no segundo turno, com Daniel Paulista como treinador, ao sair da parte inferior da tabela e acabar o campeonato na nona colocação, com 57 pontos.