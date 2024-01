Vasco acerta a contratação do atacante David, do Internacional

O Vasco da Gama anunciou, neste domingo (7), que entrou em acordo com o Internacional pelo empréstimo de um ano do atacante David. O atleta de 28 anos desembarca no Rio de Janeiro em breve para realização de exames e trâmites administrativos entre clubes e atleta, quando será anunciado como novo reforço do elenco para a temporada 2024.

David atuou emprestado ao São Paulo em 2023, onde foi muito utilizado como titular e saindo do banco de reservas. Ele também foi importante na conquista inédita da Copa do Brasil. Na temporada passada, atuou em 39 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências.

Aos 28 anos, David é o segundo reforço anunciado pelo Vasco para 2024. Antes, o Cruzmaltino havia acertado a chegada do zagueiro João Victor, que foi comprado junto ao Benfica, de Portugal. O clube ainda tenta acertos pelo zaguerio Robert Rojas, do River Plate, Eduardo Vargas, do Atlético-MG, e Bruno Praxedes, que pertence ao Red Bull Bragantino.

Revelado pelo Vitória, o atacante tem passagens por outros clubes importantes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, Fortaleza, Internacional e o próprio São Paulo.