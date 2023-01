Com titulares, Vasco enfrenta Portuguesa e busca primeira vitória no Carioca

Vasco e Portuguesa se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 21h10, no Estádio Luso-Brasileiro. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Após dois empates nas duas primeiras rodadas, o Cruz-Maltino vai promover a estreia de seus titulares no Carioca. O elenco principal estava comprometido com a Flórida Tour nos Estados Unidos para enfrentar o River Plate e Inter de Miami.

Vasco promove estreia dos titulares no Carioca

O elenco principal do Vasco chega ao Campeonato Carioca após uma derrota por 3 a 0 para o River Plate e uma vitória também por 3 a 0 sobre o Inter de Miami. No Estadual, o Cruz-Maltino estreou com um empate sem gols com o Madureira e, por 1 a 1, com o Audax-RJ. Agora, a missão é de reencontrar o caminho dos três pontos no Estadual. O meio-campista Jair e o atacante Pedro Raul são as atrações da partida.

Provável escalação do Vasco: Alexander (Ivan), Pumita, Miranda, Léo, Piton, Jair (Zé Gabriel), Figueiredo, Nenê, Gabriel Pec, Erick Marcus e Pedro Raul.

Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Portuguesa quer se recuperar no Carioca

A Portuguesa do técnico Felipe Surian quer reencontrar o caminho da vitória no Campeonato Carioca. A Lusa estreou com uma derrota, por 4 a 1, para o Flamengo. Depois, se recuperou com um triunfo, por 1 a 0, sobre o Boavista, mas voltou a perder, por 1 a 0, para o Bangu. O sistema defensivo sofreu cinco gols em três jogos. A tendência é de que o treinador repita a escalação da última partida, mas com a dúvida da presença de Romarinho. O atleta apresentou um desconforto muscular e a situação só deve ser definida horas antes de iniciar o duelo.

Provável escalação da Portuguesa: João Lopes; Joazi, Gerson, Fredson e Yuri, Charles, Fernandes, Cafu e João Paulo, Anderson Rosa e Emerson Carioca.

Arbitragem

Árbitro: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca

4° Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Técnico de Arbitragem: José Carlos Santiago De Andrade