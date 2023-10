Ramón Diaz lamenta revés do Vasco diante do Internacional, mas afirma: "vamos lutar até o final"

Na noite desta quinta-feira (26), o Vasco da Gama recebeu o Internacional, em São Januário, e saiu derrotado pelo placar de 2 a 1. O Colorado chegou abrir uma vantagem de 2 a 0 com gols de Maurício e Enner Valência, o gol cruzmaltino foi marcado por Alex Teixeira.

Com os resultados da rodada, o Gigante da Colina caiu para o 18ª colocação e está a dois pontos de distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Coletiva Ramón Diaz

"Sabíamos da importância da partida e do que estava em jogo, além do adversário ser muito forte. Tivemos um bom começo nos primeiros 15/20 minutos onde pudemos controlar, atacar e criar oportunidades. Depois do gol ficou tudo mais difícil, nos perdemos e ficou mais complicado. Isso nos custou muito no decorrer do confronto", respondeu o treinador.

Ramón Diaz analisou a partida feita pelo Vasco e disse:

"Sim, a pressão existe. Tivemos um bom começo, mesmo em desvantagem no segundo tempo, nós começamos bem com situações boas de criação. O problema é que tudo foi muito dinâmico e desorganizado, mas precisamos trabalhar porque são situações muito delicadas e precisamos ter um pouquinho mais de tranquilidade para jogar melhor futebol. Na etapa final foi um ímpeto muito grande da equipe, estávamos com vontade de reverter a situação e de novo no nosso melhor momento, tomamos o gol. Sempre que jogamos contra grandes times é preciso manter a calma, alguma situação de criarmos temos que converter. Hoje sofremos por ser uma grande equipe (Internacional), mas asseguro que vamos lutar até o final."

Nossa intenção era que o Payet jogando pelo meio, nos daria muito mais jogo e chegaríamos com facilidade no gol. A equipe teve 30 minutos que jogou muito bem, mas não conseguimos converter as chances criadas. Bem nesse momento sofremos o gol, com isso perdemos o controle e também a tática, porque nosso adversário também jogava. Isso nos custou muito, para a próxima partida terei que repensar no plantel que entrará jogando porque necessitamos somar pontos. É fundamental conquistar os pontos nessa circunstância para chegarmos até o final, explicou o técnico após ser questionado sobre mudança tática.

Ao ser perguntado sobre a pressão interna pela situação que o clube carioca se encontra, Ramón Diaz comentou:

"Eu creio que a pressão existe desde quando chegamos. Estávamos em último e agora temos a chance de poder lutar e isso é uma satisfação enorme. Nós precisamos somar pontos, a pressão existe desde o começo e cada vez será mais forte. Temos que ter coragem e determinação para podermos competir. Perdemos para Flamengo e Internacional, que estavam disputando uma semifinal de Libertadores, então a competição é importante, mas nós necessitamos pontuar."

"Todos estamos nervosos, não ganhamos. Creio que a coisa mais importante é ter tranquilidade, nós sabíamos que o calendário era contra Flamengo e Internacional, duas grandes equipes brasileiras. Agora teremos confronto direto contra o Goiás e nós temos que lutar, ir lá e decidir. Precisamos manter a tranquilidade, recuperarmos bem animicamente e será um duelo decisivo", concluiu o comandante argentino.

Como fica e sequência

Com a derrota, o Cruzmaltino está na 18ª posição com os mesmos 30 pontos e terá um confronto direto na luta contra o rebaixamento na próxima rodada. O Vasco viajará para Goiânia e enfrentará o Goiás no Estádio da Serrinha. O jogo será no domingo (29) às 16h (horário de Brasília).