Fábio Sanches comenta sobre expectativa em chegada ao Botafogo-SP

O zagueiro Fábio Sanches é um dos reforços do Botafogo-SP para o ano de 2024. Após passagem de quase três temporadas com a camisa da Ponte Preta, o jogador chega para a disputa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão pelo Tricolor de Ribeirão Preto nesta temporada.

O atleta de 33 anos falou sobre sua chegada e adaptação ao Botafogo, e também comentou sobre a pré-temporada do clube.

“A adaptação foi a melhor possível. O grupo recebeu muito bem não só eu, mas todos os novos jogadores que chegaram. É um clube que tem uma estrutura boa, e dá todo suporte para o atleta poder desempenhar bem seu trabalho. Os trabalhos estão sendo intensos neste início de pré-temporada, com treinos fortes, mas sabemos que os campeonatos exigem isso. É um grupo que está se dedicando muito e focado em fazer um grande campeonato”, disse o zagueiro.

Além disso, o zagueiro também projetou a disputa do Campeonato Paulista, e afirmou que está com a expectativa que o Botafogo-SP possa fazer uma grande campanha na competição.

“Todos nós estamos com uma boa expectativa. O clube fez boas contratações , jogadores que já estão acostumados a jogar esse campeonato. Temos um treinador muito inteligente e com uma ótima ideia de trabalho e estilo de jogo, e esperamos nos entrosar o mais rápido possível e formar uma equipe forte, para fazer um ótimo Campeonato Paulista”, completou.

Revelado pelo Mogi Mirim, Fábio Sanches tem passagem por clubes como Paysandu, Avaí e Goiás. Em sua passagem pela Ponte Preta, antes de chegar ao Tricolor de Ribeirão Preto, o zagueiro atuou em 90 partidas pelo clube, e foi um dos pilares da campanha do título da Série A2, e o retorno à elite do futebol paulista, pela Macaca.