De volta ao Brasil, Cléo Silva agradece ao Santo André e planeja estreia no Paulistão: “Podemos surpreender o São Paulo”

Quando o assunto é jogar o Campeonato Paulista, Cléo Silva tem bastante experiência. Aos 34 anos, o atacante disputou o Paulistão seis vezes consecutivas entre 2017 a 2022. No ano passado, porém, vestiu a camisa do Brusque (SC) no primeiro semestre e depois passou quatro meses no futebol do Iraque, onde defendeu as cores do Zakho.

Segundo o jogador, a proposta do Santo André o atraiu porque é a chance de começar 2024 em um ambiente mais familiar, seu país de origem. Ele afirma que o processo de readaptação não será um problema.

“Que alegria retornar ao Brasil para jogar novamente no futebol paulista, o mais competitivo de todos os estaduais. Agradeço ao Santo André por abrir as portas pra mim, dando essa oportunidade de trabalhar onde eu me sinto muito confortável. Quando deixei o Brusque, a gente tinha se classificado para o quadrangular final da Série C, mas decidi que era hora de ir atrás de outro desafio. Foi legal o que vivi no Iraque, não me arrependo de nada”, garantiu o atleta, que tem quase 190 jogos pelo Novorizontino – clube que mais atuou em toda a sua trajetória profissional.

Com mais de 350 jogos na carreira, Cléo Silva diz que a experiência adquirida ao longo de sua carreira é uma das virtudes que pode oferecer ao novo clube. “No futebol, para se ter sucesso, é preciso uma união de muitos fatores. Um dos mais importantes, sem dúvida, é a ‘bagagem’ que a gente constrói dia após dia no esporte. Por isso creio que não vou sentir dificuldade de me readaptar ao Brasil e, além das minhas características como jogador, posso colaborar com o elenco compartilhando um pouco do que aprendi”, salientou.

A estreia do Gigante do ABC no Campeonato Paulista é contra o São Paulo, dia 20 de janeiro, no Morumbi, às 20h. Ansioso para entrar em campo, Cléo Silva diz que não se pode subestimar o Santo André. “Sei que estrear fora de casa, contra um time tão tradicional, é uma missão ingrata. Mas podemos surpreender. Em campo, são onze contra onze e tudo pode acontecer. Vamos trabalhar muito para dar orgulho aos nossos torcedores”, pontuou.