Nos pênaltis, Taubaté vence RB Bragantino e avança na Copinha

Em tarde eletrizante de sábado (13), o Taubaté venceu o RB Bragantino nos pênaltis por 4 a 3, após um 0 a 0 no tempo normal e se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, diante de 5.334 pessoas no Joaquinzão .

Sem gols, mas com muita chuva

O jogo começou sem muita animação, mas com muita chuva, que de certa forma atrapalhou as equipes. Mesmo com uma gramado encharcado, o Taubaté foi mostrando pouco a pouco as garras, tendo as principais chances. Aos 37, a Burrinha quase abriu o placar com chute de longe de PH, que passou raspando o travessão do goleiro Rubens. Enquanto isso, o Massa Bruta, tentava chegar e se mostrar na partida. Aos 43, saiu a principal oportunidade com Raí, que também arriscou chute de longe, porém, a bola quicou no gramado antes de chegar ao gol de Davi Natã, que espalmou para fora.

Na etapa final, a disputa continuou truncada, com gramado bastante prejudicado pela chuva. Aos 35, saiu a principal chance do jogo, que veio dos pés do lateral-direito Levi, que cobrou falta com muito perigo. O Massa Bruta até melhorou e chegou até a pressionar em escanteios, mas não conseguiu abrir o placar. Sem mudanças e com o 0 a 0, o jogo foi encaminhado para as penalidades.

As penalidades

Na disputa de pênaltis, que levou a melhor foi o Burro da Central, que acertou quatro das seis cobranças que teve. O Red Bull Bragantino, por outro lado, desperdiçou três cobranças.

Mas, e como fica?

Com o resultado, o Taubaté agora enfrenta o Guaratinguetá na terceira fase da competição. A data, horário e local do confronto ainda não foram definidos. Já o Bragantino se despede da Copinha na segunda fase.