Em jogo animado, Cuiabá e RB Bragantino empatam pelo Brasileirão

A Arena Pantanal foi palco do duelo entre Cuiabá e RB Bragantino na noite deste sábado (22). O confronto foi válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com duas equipes buscando o gol a todo momento, os torcedores presentes no estádio assistiram um bom confronto. Os times empataram em 1 a 1, com gols de Mateusinho e Thiago Borbas.

Jogo movimentado

Os primeiros momentos do jogo foram de boa movimentação, com variantes da posse de bola entre as equipes, que buscavam o campo de ataque pelo gol. Aos oito, por pouco os donos da casa não abrem o placar. Deyverson recebeu ótimo cruzamento, finalizou de primeira e balançou as redes, mas a arbitragem acabou assinalando o impedimento do atacante do Dourado.

O Cuiabá passou a aumentar pressão na saída de bola da equipe paulista, criando dificuldades na saída de bola do adversário. Os jogadores do Massa Bruta passaram a rifar a bola e tentar ligações diretas com maior frequência.

O Dourado teve mais uma boa investida aos 29. Emerson Ramon dominou na área, cortou o zagueiro e rolou para trás. PK finalizou de primeira, mas a bola fez a curva saindo do gol e passou perto da baliza esquerda de Lucão.

Os paulistas só conseguiram chegar aos 33, quando a Eduardo Sasha girou para cima de Allyson e finalizou forte, mas o zagueiro conseguiu se recuperar e desviar para escanteio. Assim, o primeiro tempo se passou com o placar em branco.

Lá e cá

O segundo tempo começou movimentado com um pênalti para o Cuiabá logo no primeiro minuto. Ceppelini cobrou escanteio, Denilson finalizou na sobra e o árbitro viu toque no braço de Lucas Evangelista. Porém, após consulta no VAR a penalidade foi desmarcada.

O jogo seguiu com muita correria e disposição das equipes, mas os times encontravam dificuldades em criar boas chances. Cenário que durou até os 21, quando Ceppelini colocou a bola na área em cobrança de falta, Marllon desviou e Mateusinho cabeceou firme para abrir o marcador.

Com a desvantagem, o técnico português Pedro Caixinha se viu na obrigação de lançar seu time ao ataque. O treinador logo sacou o volante Matheus Fernandes para colocar o atacante Thiago Borbas em campo.

A mudança surtiria efeito aos 39. Eduardo Santos tocou pelo meio, a zaga do Cuiabá falhou e Thiago Borbas saiu cara a cara com Walter. O atacante tocou por baixo do goleiro e empata o placar para o Massa Bruta.

Próximos desafios

O RB Bragantino volta à campo no próximo sábado (29), ás 18h30, quando recebe o Cruzeiro. Já o Cuiabá tem compromisso no domingo (30), às 18h30, quando recebe o time do Grêmio.