Cruzeiro vence Madureira e avança para terceira fase da Copinha

O Cruzeiro está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado (13), a Raposa venceu o Madureira por 1 a 0, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. O único gol foi marcado por Tévis no início do segundo tempo.

Com o resultado, o Cruzeiro agora vai enfrentar a Portuguesa na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Lusa, que eliminou o Nova Mutum por 2 a 0, também neste sábado (13).

O confronto

O confronto não teve muito equilíbrio. No entanto, o Cruzeiro sofreu para marcar. A equipe de Belo Horizonte atuou no terceiro setor do campo, mas esbarrou no sistema defensivo e na falta de qualidade nas finalizações.

Contudo, o Madureira pouco conseguiu fazer durante os 90 minutos. A equipe do Rio de Janeiro finalizou apenas seis vezes em todo o duelo e não conseguiu ter a posse de bola, o que fez o Cruzeiro dominar e trocar passes no setor final do gramado.

O Cruzeiro conseguiu furar a rede do adversário apenas aos 15 minutos do segundo tempo. Fernando fez uma jogada individual e encontrou o passe para Tévis. O meia não hesitou e mandou para o fundo do barbante, anotando o primeiro e único gol da partida.

Dessa forma, o Cruzeiro conseguiu controlar as ações do início ao fim. Ao todo, a equipe mineira finalizou 17 vezes durante os 90 minutos. Por outro lado, o adversário foi pouco ameaçador.

Segue invicto

O Cruzeiro segue invicto na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe da capital mineira atuou em quatro partidas, vencendo três e empatando uma. Além disso, a Raposa aplicou um 9 a 0 no União Mogi na partida anterior. Dessa forma, o time azul de Belo Horizonte marcou 12 gols e sofreu apenas um.