De goleada Fortaleza vence Internacional e avança na Copinha

Na tarde desta sexta-feira (12), Fortaleza e Internacional se enfrentaram no Estádio Tonicão, em Assis. O duelo foi válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor do Nordeste levou a melhor e venceu por 4 a 0. Iarley (três vezes) e Paulo Roberto, respectivamente, colocaram a bola na rede a favor do Leão.

Logo aos 15 minutos de jogo, o Fortaleza abriu o marcador. No erro de passe do adversário, o time nordestino roubou a posse de bola e partiu rumo ao contra-ataque. Kervin apostou na velocidade pelo lado esquerdo e cruzou de trivela na medida para Yarley, que apenas desviou de cabeça, 1 a 0.

Mais tarde, na altura dos 33 minutos da etapa inicial, os comandados de Léo Porto ampliaram a vantagem no placar. Na saída de jogo na área rival, Vinícius desarmou o adversário e na sobra o número 8 apenas rolou para Ialey estufar a rede e correr para o abraço, 2 a 0.

No segundo tempo, o Fortaleza manteve a vantagem no resultado. Aos 25 minutos, Gabriel Paulino, goleiro do Inter, entregou a bola de graça para o Leão após arriscar um passe de dentro da área. Novamente, Iarley estava bem posicionado e aproveitou o erro do adversário para deixar a partida confortável, 3 a 0.

Aos 37 minutos, Paulo Roberto assinou uma obra de arte em Assis. Na cobrança de falta da intermediária, o camisa 28 arriscou o chute direto e mandou no ângulo para fechar o caixão e anotar o gol da classificação, 4 a 0.

Próxima parada do Leão

Com a vitória pelo placar elástico, o Fortaleza volta suas atenções para o duelo contra o vencedor do embate entre XV de Jaú e CRB, possíveis adversários na terceira fase. Pelo outro lado, o Internacional está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

As partidas da próxima fase da Copinha iniciarão na próxima segunda-feira (14).