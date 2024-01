Nova Mutum e Cruzeiro empatam e grupo 28 da Copinha segue indefinido

Neste domingo (07), ocorreu a segunda rodada do Grupo 28 da Copinha 2024. O Cruzeiro, favorito do grupo, apenas empatou contra o Nova Mutum por 1 a 1. Ambas as equipes somaram quatro pontos e precisam de apenas um empate para se classificarem para a próxima fase da competição.

Apesar de ser o favorito, a equipe mineira saiu atrás no jogo e teve que correr para empatar no fim da partida. No primeiro jogo do dia, entre as duas equipes que ainda não haviam somado pontos, o Capital-TO venceu o União Mogi por 2 a 1, seguindo em busca de sua classificação.

Cruzeiro e Nova Mutum se enfrentaram no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e empataram em 1 a 1. O jogo foi interessante, com ambas as equipes tendo boas chances de gol. No entanto, o time mineiro teve mais posse de bola e as melhores oportunidades, mas encontrou obstáculos no goleiro Hugo. No segundo tempo, o Cruzeiro permaneceu no ataque, mas em uma falta ensaiada, Danielzinho abriu o placar para o Nova Mutum, colocando a equipe do Mato Grosso em uma posição vantajosa.

O Cruzeiro partiu para buscar o empate e a virada para se classificar para a próxima fase, conseguindo igualar o placar no final do jogo com Xavier, após uma excelente jogada de Fernando pela esquerda. Com esse resultado, ambas as equipes atingiram quatro pontos, com o Nova Mutum liderando pelo saldo de gols e com a Raposa na segunda colocação.

Foto: Staff Images/Cruzeiro

As duas equipes ainda não haviam somado pontos na competição e ambas estavam determinadas a voltar para a disputa. O jogo foi equilibrado, e o Capital-TO saiu na frente ainda no primeiro tempo com Wenis Mendes. O jogo se encaminhava para o final quando o União Mogi conseguiu o empate com João Pedro. No entanto, não houve tempo para comemoração, pois o Capital marcou logo em seguida com Clayton, garantindo seus primeiros três pontos na Copinha 2024.

TABELA E PRÓXIMOS JOGOS

Com esses resultados, o Grupo 28 ficou com o Nova Mutum na liderança, somando 4 pontos. O Cruzeiro está em segundo lugar, também com 4 pontos, mas com saldo menor. Na terceira posição, o Capital-TO possui três pontos e ainda tem chances de classificação, enquanto o União Mogi está em último lugar, já eliminado da Copa São Paulo, com zero pontos.

Na terceira e última rodada da Copinha, as equipes se enfrentarão no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, na próxima quarta-feira (10). No jogo das 15h, o Nova Mutum enfrentará o Capital-TO, ambas as equipes com chances de classificação. Já no outro jogo do Grupo 28, o Cruzeiro enfrentará o União Mogi às 17h. Precisando apenas de um empate para se classificar, se vencer, o Cruzeiro precisará torcer por um tropeço do Nova Mutum ou golear os donos da casa para terminar na liderança do grupo.