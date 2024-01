São Paulo vence Ferroviária e avança às oitavas de final da Copinha

Neste domingo (14), o São Paulo venceu a Ferroviária na terceira fase da Copinha, por 2 a 1. Os gols do tricolor foram marcados por Guilherme Reis e Palmberg, enquanto Diego descontou para a Ferrinha.

Antes da partida, o elenco do São Paulo entrou em campo com a camisa 10 do seu companheiro Luiz Enrique, que sofreu uma ruptura ligamentar no joelho direito, no último jogo da Copinha.

Primeiro tempo agitado e quase gol do meio campo

No primeiro tempo, o São Paulo demonstrou muita superioridade e foi em busca do gol desde os primeiros minutos da partida, enquanto a Ferroviária buscava explorar os contra-ataques. Aos 17, o goleiro Leandro abandonou o gol são paulino para bater uma falta "ala Rogério Ceni" na entrada da área, porém, finalizou para fora. O goleiro da Ferroviária cobrou rapidamente o tiro de meta e passou para Pedro Paulo, que arriscou um chute de trás do meio campo e viu a bola passar tirando tinta da trave, quase marcando um golaço.

A Ferroviária continuou explorando os lançamentos e aos 24 minutos chegou perigo novamente. Henry recebeu pelo lado direito, cortou para o meio e finalizou bonito para acertar o travessão do goleiro são paulino. Por outro lado, quem conseguiu tirar o zero do placar, foi o São Paulo. Guilherme Reis pegou a bola pelo lado esquerdo e rabiscou a defesa da Ferrinha, avançou e soltou a bomba para marcar um lindo gol.

Pressão no final e alívio para o tricolor

Na volta para o segundo tempo, a Ferroviária voltou ligada e logo empatou a partida aos dois minutos de jogo. Em cruzamento rasteiro para dentro da área, Diego recebeu e finalizou com desvio para o gol, igualando o resultando em 1 a 1.

Sem ficar abalado, o tricolor continuou impondo seu ritmo de jogo e com 16 minutos, voltou á frente do placar de novo. William Gomes finalizou para o gol e Gabriel Cabral fez grande defesa. No rebote, Palmberg estufou as redes para marcar o 2 a 1.

Nos minutos finais, com muita emoção, o time da Ferroviária passou a pressionar e buscar o gol de empate à qualquer custo. Foi quando, aos 45 minutos, Guilherme Dias recebeu finalizou rasteiro, e quando a bola estava entrando, Kauê apareceu e salvou em cima da linha. Mesmo com a pressão, o São Paulo se defendeu bem e venceu a partida.

Próxima fase

Com a classificação garantida para as oitavas de final, o São Paulo irá enfrentar o Novorizontino, que venceu a equipe do Tiradentes-PI, por 3 a 0. A data, horário e local do confronto ainda não foram definidos pela Federação Paulista de Futebol (FDF).