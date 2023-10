Zagueiro Beraldo aparece utilizando máscara durante treinamento no São Paulo

Durante a derrota para o Goiás pelo Brasileirão, o zagueiro Lucas Beraldo sofreu uma pancada no rosto durante a segunda etapa, mas persistiu em campo até o apito final. Após alguns exames, foi constatada uma fratura no nariz do jogador. A informação foi divulgada oficialmente nas redes sociais do Tricolor, junto de uma foto de Beraldo utilizando uma máscara de proteção, fazendo o seu clássico sorriso. Segundo o clube, a lesão não preocupa muito a comissão técnica, por não ser nada grave.

Porém, ele precisará usar essa máscara pelos próximos dias. É nesta condição que ele enfrentará o Grêmio na noite de hoje (21), às 18h30, também pelo Campeonato Brasileiro. Resta saber quem será o companheiro de Beraldo na partida. Diego Costa é o favorito, mas Nahuel Ferraresi, que retornou da Seleção Venezuelana e Alan Franco, também brigam pela oportunidade de estarem entre os 11 iniciais.



Vale também lembrar que a equipe está na 11ª colocação, com 35 pontos, e quer zerar de vez qualquer possível risco de rebaixamento. Além disso, também conquistou a Copa do Brasil deste ano e por isso, tem vaga garantida na fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

Confira a provável escalação do São Paulo para o duelo

Primeiramente, é preciso ressaltar que o Tricolor terá alguns desfalques para o duelo.



Os laterais Caio Paulista e Patryck por exemplo, não estarão a disposição. O primeiro está suspenso, após o acúmulo de cartões amarelos, enquanto o segundo está com a Seleção Brasileira sub - 23.



Além deles, o zagueiro Arboleda, o lateral Igor Vinicius, os meias Galoppo e Marcos Paulo e o atacante Calleri, também são desfalques, por estarem tratando e se recuperando de lesões.



Dessa maneira, a provável equipe que Dorival Júnior deve levar a campo é: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Alisson, James Rodríguez e Michel Araújo; Lucas e Luciano (Erison).