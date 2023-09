Com dois gols anulados, São Paulo vence Coritiba, cria boa margem do Z-4 e segue em clima de festa

Na noite desta quarta-feira (27), no Morumbi, o São Paulo venceu o Coritiba por 2 a 1 em partida atrasada da 22ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Diego Costa e James Rodríguez para os donos da casa, enquanto Slimani foi quem marcou para os visitantes.

São Paulo inicia bem e empilha bolas na rede, mas só uma vale

O Tricolor Paulista começou a todo vapor e já balançou as redes aos dois minutos com James Rodríguez, mas a arbitragem pegou impedimento na origem da jogada, invalidando o gol. Aos 25 minutos foi a vez de Michel Araújo marcar, mas dois jogadores do São Paulo impedidos, que estavam no campo de visão de Gabriel, foram responsáveis por uma nova marcação de impedimento.

Mesmo com dois gols anulados, o atual campeão da Copa do Brasil não se desanimou e continuou com bom volume de jogo. Aos 29 minutos, o prêmio veio em cobrança de falta venenosa de James Rodríguez, que exigiu rebote de Gabriel, e no rebote, Diego Costa empurrou para as redes. A arbitragem no momento até apitou impedimento e iria anular outro gol do Clube da Fé, mas o VAR entrou em ação e tratou de legalizar o tento.

O Coxa poderia ter respondido aos 39, quando Marcelino Moreno saiu em contragolpe e deixou Robson livre e sem goleiro para empatar a partida, mas o atacante do Coritiba se atrapalhou sozinho e desperdiçou uma chance de ouro. Aos 50, o próprio Robson recuperou bola no ataque e acionou Slimani, que viu o arqueiro são-paulino fora da meta e tocou de cobertura para empatar o jogo.

Ainda na primeira etapa, aos 52, em ataque do time da casa, Nathan chegou ao fundo, tentou cruzamento, mas Víctor Luis interceptou com a mão e cometeu pênalti. Na cobrança, Luciano bateu forte no meio do gol e recolou o Tricolor na liderança do placar.

São Paulo administra resultado e garante três pontos

Estando na frente no placar e atuando com o time reserva, na segunda etapa foi possível perceber um São Paulo pouco preocupado em esticar o placar. Sendo assim, o número de chances reais acabou tendo uma grande queda, muito por conta da baixíssima qualidade da equipe do Coritiba em criar boas oportunidades.

Entre as principais oportunidades estão a cabeçada de Juan defendida tranquilamento por Gabriel, aos 9 minutos, e a outra cabeçada do jovem que, aos 15 minutos, foi cortada por Maurício Antônio. O próprio Maurício, aos 34, quase empatou a partida novamente em finalização de fora da área que levou perigo.

Agenda

Com a vitória em casa, o São Paulo pode seguir em clima de festa depois de conquistar pela primeira vez na história a Copa do Brasil. O próximo compromisso do time é pelo Brasileirão, no próximo sábado (30) às 18h30, no Morumbi contra o Corinthians.

O Coritiba, que tem missão difícil para fugir do Z-4, segue a 12 pontos do Goiás (primeiro time fora do Z-4). O Coxa se prepara para o clássico Athletiba, que será disputado no Couto Pereira e está marcado para o próximo domingo (01) às 16h.