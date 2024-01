O meia-atacante Lucas Barbosa fez sua estreia com a camisa do Juventude no último domingo (20), na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. Emprestado pelo Santos até o final da temporada, o camisa 21 deu uma bonita assistência e participou de forma direta do resultado.

Aos oito minutos do primeiro tempo, Barbosa deu um passe milimétrico por dentro da defesa do Santa Cruz e colocou Erick Farias na cara do goleiro para garantir a vitória por 1 a 0.

"Muito feliz em estrear com essa camisa e poder ajudar a nossa equipe com uma assistência. Eu fui muito bem recebido por todos, venho trabalhando bem com ajuda de meus companheiros, então isso acaba facilitando o rendimento", disse Barbosa.

No time gaúcho, Barbosa vai conviver diariamente com o experiente meio-campista Nenê, que chegou ao clube no ano passado, ajudou no acesso à primeira divisão, e é uma das grandes referências do clube Jaconero.

"O passe ali para o gol lembrou um pouco, né? (risos). Espero aprender muito com ele, é um jogador experiente, conquistou muita coisa e é muito admirado por aqui. Hoje, na chegada ao estádio, nós vimos como ele foi recebido... sem dúvidas, uma referência e espero desfrutar o máximo dessa experiência. É uma grande honra", completa Barbosa.

Lucas Barbosa foi revelado pelo Santos e subiu para os profissionais do Peixe após destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. Pelo Alvinegro Praiano, ele já atuou em 65 jogos e marcou sete gols. O meio-campista de 22 anos também tem passagem pelo Coritiba, do Paraná.