Juventude vai a série A após vencer o Ceará

A última rodada da Série B foi emocionante. Com a vitória por 3 a 1 contra o Ceará, fora de casa, o Juventude volta para a Série A de 2023. Os gols que fizeram a festa da torcida jaconera neste sábado (25) foram marcados por Erick Farias, Jadson e Ruan. Antes o time cearense havia saído na frente com Janderson. Ao longo dos 90 minutos Luiz Gustavo ainda foi expulso, apenas mais uma das adversidades superadas.

Com o resultado, o Juventude conquistou o acesso com 65 pontos e ainda foi beneficiado com a derrota do Criciúma para o Novorizontino, por 2 a 0, terminando a Série B em segundo lugar. Já o Ceará se despediu na 11ª colocação, com 50 pontos.

O Juventude faz o tradicional bate e volta. Após ser rebaixado no ano passado, o time gaúcho começou mal a Série B, mas engrenou no comando de Thiago Carpini e sob o comando de Nenê, o time está de volta à elite nacional. O acesso “coroa” o excelente ano do treinador. Depois de chegar à final do Campeonato Paulista com o Água Santa, agora o comandante garante o retorno do Juventude ao mais alto escalão do futebol nacional.

O Jogo

Mal a bola rolou e o Juventude já havia balançado as redes, com Erick Farias, porém o gol foi anulado por impedimento. Aos poucos, o Ceará começou a dominar a partida e abriu o placar, aos 16 minutos. Após cruzamento na área, Alan Ruschel falhou e Janderson pegou a sobra e mandou uma bomba para as redes.

O Juventude só foi se reencontrar em campo aos 35, quando Taliari quase empatou e André Luiz fez grande defesa. Frequentando o ataque, o time gaúcho deixou tudo igual, aos 41. Matheus Vargas arriscou de longe, o goleiro deu rebote e, desta vez em posição legal, Erick Farias completou para as redes, levando o empate para o intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Juventude viu a sua situação ficar complicada. Após se enroscar com o atacante Saulo Mineiro, o zagueiro Luiz Gustavo foi expulso. Antes, o juiz tinha expulsado o atacante, mas voltou atrás após rever o lance no VAR.

Na sequência do lance, Jadson virou para o Juventude. Em contra-ataque, Vini Paulista serviu o volante que bateu entre a trave e o goleiro, aos 34. Logo depois, Luis Mandaca superou a defesa do Ceará e cruzou rasteiro para Ruan, que só teve o trabalho de empurrar para as redes aos 39. Até o apito final, o time gaúcho se fechou na defesa e aguardou o apito final para comemorar o acesso.